Вторая годовщина смерти Навального. В Кремле "решительно" отвергли обвинения в убийстве

Со дня смерти российского оппозиционера Алексея Навального прошло два года. Он скончался 16 февраля 2024 года в колонии в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автомного округа РФ в возрасте 47 лет и похоронен на Борисовском кладбище в Москве.

По официальной версии властей РФ причиной смерти Навального стало "комбинированное заболевание". Но родные и сторонники сразу заявили, что он был убит.

Накануне второй годовщины смерти оппозиционера пять европейских стран - Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды сообщили, что по данным результатов ряда независимых лабораторий Навальный был отравлен ядом юноамериканской лягушки.

Родственники Алексея Навального смогли после его смерти вывезти для анализов в Европу сэмплы биоматериалов.

В 2020 году Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок", что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

Утром в понедельник на кладбище начали приходить люди с цветами, в том числе представители иностранных дипломатических миссий, чтобы почить память Навального. Представительство ЕС в РФ призвало к немедленному освобождению всех политических заключенных в России.

Мать Навального Людмила Ивановна призвала привлечь виновных к ответственности. Комментируя выводы европейских экспертов, она заявила собравшимся журналистам: "Это подтверждает то, что мы знали с самого начала. Мы знали, что наш сын не просто умер в тюрьме, он был убит".

Платформа российской оппозиции при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала заявление, в котором говорится, что ответственность за гибель Алексея Навального лежит на режиме Владимира Путина.

"Убийство Навального - не единичный акт, а закономерное звено в цепи системных преступлений кремлевского режима против собственных граждан и граждан иностранных государств".

Президент Франции Эммануль Макрон заявил, что во вторую годовщину отдает дань памяти оппозиционера.

"Тогда я сказал о своей убеждённости в том, что его смерть - очевидное свидетельство слабости Кремля и его страха перед любым оппонентом. Сегодня ясно, что она была преднамеренной", - заявил Макрон.

После лечения в Германии от последствий первого отравления Навальный принял решение вернуться в Россию в январе 2021 года, несмотря на преследования со стороны властей РФ. Он был задержан сразу после прилета и позднее приговорен к 19 годам лишения свободы за "создание экстремистского сообщества".

Созданные им Фонд борьбы с коррупцией и сеть оппозиционных штабов были признаны "экстремистскими организациями" летом 2021 года. Сотрудники этих организаций, а также сторонники, жертвовавшие деньги, подвергаются преследованиям.

В понедельник в Кремле отвергли обвинения в убийстве Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "о негативной реакции" на последние заявления об отравлении оппозиционера. По его словам, в Москве с ними "не согласны" и "решительно отвергают".