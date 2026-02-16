Вторая годовщина смерти Навального. В Кремле "решительно" отвергли обвинения в убийстве

Родные Навального на могиле, 16.02.2026
Родные Навального на могиле, 16.02.2026 Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова
Опубликовано
Поделиться
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

На Борисовское кладбище в Москве, где похоронен российский оппозиционер Алексей Навальный, в годовщину его гибели идут люди с цветами. Российские власти отвергают обвинение в причастности к его убийству

Со дня смерти российского оппозиционера Алексея Навального прошло два года. Он скончался 16 февраля 2024 года в колонии в посёлке Харп Ямало-Ненецкого автомного округа РФ в возрасте 47 лет и похоронен на Борисовском кладбище в Москве.

По официальной версии властей РФ причиной смерти Навального стало "комбинированное заболевание". Но родные и сторонники сразу заявили, что он был убит.

Накануне второй годовщины смерти оппозиционера пять европейских стран - Великобритания, Швеция, Франция, Германия и Нидерланды сообщили, что по данным результатов ряда независимых лабораторий Навальный был отравлен ядом юноамериканской лягушки.

Родственники Алексея Навального смогли после его смерти вывезти для анализов в Европу сэмплы биоматериалов.

В 2020 году Навальный был отравлен веществом нервно-паралитического действия группы "Новичок", что подтверждено Организацией по запрещению химического оружия.

Утром в понедельник на кладбище начали приходить люди с цветами, в том числе представители иностранных дипломатических миссий, чтобы почить память Навального. Представительство ЕС в РФ призвало к немедленному освобождению всех политических заключенных в России.

Мать Навального Людмила Ивановна призвала привлечь виновных к ответственности. Комментируя выводы европейских экспертов, она заявила собравшимся журналистам: "Это подтверждает то, что мы знали с самого начала. Мы знали, что наш сын не просто умер в тюрьме, он был убит".

Платформа российской оппозиции при Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) опубликовала заявление, в котором говорится, что ответственность за гибель Алексея Навального лежит на режиме Владимира Путина.

"Убийство Навального - не единичный акт, а закономерное звено в цепи системных преступлений кремлевского режима против собственных граждан и граждан иностранных государств".

Президент Франции Эммануль Макрон заявил, что во вторую годовщину отдает дань памяти оппозиционера.

"Тогда я сказал о своей убеждённости в том, что его смерть - очевидное свидетельство слабости Кремля и его страха перед любым оппонентом. Сегодня ясно, что она была преднамеренной", - заявил Макрон.

После лечения в Германии от последствий первого отравления Навальный принял решение вернуться в Россию в январе 2021 года, несмотря на преследования со стороны властей РФ. Он был задержан сразу после прилета и позднее приговорен к 19 годам лишения свободы за "создание экстремистского сообщества".

Созданные им Фонд борьбы с коррупцией и сеть оппозиционных штабов были признаны "экстремистскими организациями" летом 2021 года. Сотрудники этих организаций, а также сторонники, жертвовавшие деньги, подвергаются преследованиям.

В понедельник в Кремле отвергли обвинения в убийстве Алексея Навального. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил "о негативной реакции" на последние заявления об отравлении оппозиционера. По его словам, в Москве с ними "не согласны" и "решительно отвергают".

