Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Реклама

Опасные лавины: на севере Италии погибли трое лыжников

Архив
Архив Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Ирина Шелудкова
Опубликовано Последние обновления
Поделиться Комментарии
Поделиться Close Button
Скопировать линк для интеграции видео Copy to clipboard Ссылка скопирована!

При этом в первую неделю февраля в итальянских горах погибли 13 лыжников, альпинистов и туристов, что является рекордным показателем.

Двое лыжников погибли в воскресенье на итальянской стороне горного массива Монблан в результате схода лавины на известном фрирайд-маршруте Валь-Вени в Курмайёре. Еще один человек получил тяжелые ранения и скончался в понедельник в больнице.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

В поисково-спасательных операциях приняли участие 15 спасателей, три кинологические группы и два вертолета.

Еще один человек был частично засыпан лавиной в Трентино, но его смогли спасти друзья.

В первую неделю февраля в итальянских горах погибли 13 лыжников, альпинистов и туристов, что является рекордным показателем, сообщила в прошлый понедельник Альпийская спасательная служба, в том числе 10 человек погибли в результате схода лавин, вызванных нестабильным снежным покровом.

В долине Аоста, где находится Валь-Вени, действует тревога третьей степени по шкале лавинной опасности от одной до пяти, это означает, что сход лавины возможен даже при небольшой дополнительной нагрузке, особенно на крутых склонах.

После недавних снежных бурь опасные условия сложились в Италии вдоль всего альпийского хребта, граничащего с Францией, Швейцарией и Австрией.

Курмайёр расположен в 200 км от места проведения Зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине.

Перейти к комбинациям клавиш для доступности
Поделиться Комментарии

Также по теме

Принцесса Кэтрин посетила Италию: первая зарубежная поездка после диагноза рака

Павлины заполонили северный итальянский курорт

Перформансы Венецианской биеннале о войне и климатических страхах