Опасные лавины: на севере Италии погибли трое лыжников

Двое лыжников погибли в воскресенье на итальянской стороне горного массива Монблан в результате схода лавины на известном фрирайд-маршруте Валь-Вени в Курмайёре. Еще один человек получил тяжелые ранения и скончался в понедельник в больнице.

В поисково-спасательных операциях приняли участие 15 спасателей, три кинологические группы и два вертолета.

Еще один человек был частично засыпан лавиной в Трентино, но его смогли спасти друзья.

В первую неделю февраля в итальянских горах погибли 13 лыжников, альпинистов и туристов, что является рекордным показателем, сообщила в прошлый понедельник Альпийская спасательная служба, в том числе 10 человек погибли в результате схода лавин, вызванных нестабильным снежным покровом.

В долине Аоста, где находится Валь-Вени, действует тревога третьей степени по шкале лавинной опасности от одной до пяти, это означает, что сход лавины возможен даже при небольшой дополнительной нагрузке, особенно на крутых склонах.

После недавних снежных бурь опасные условия сложились в Италии вдоль всего альпийского хребта, граничащего с Францией, Швейцарией и Австрией.

Курмайёр расположен в 200 км от места проведения Зимних Олимпийских игр в Милане и Кортине.