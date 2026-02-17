Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Ребёнок в праздничном головном уборе сидит на плечах у взрослого на ярмарке у храма в честь Лунного Нового года в Пекине, Китай, вторник, 17 февраля 2026 года.
No Comment

Видео. Китай встречает Лунный новый год в храмах и традиционными молитвами

Последние обновления:

Жители Пекина пришли в храм Юнхэгун, чтобы зажечь благовония и помолиться в первый день года Лошади.

Во вторник в пекинском ламаистском храме Юнхэгун собрались толпы людей, чтобы отметить наступление Лунного Нового года. Верующие зажигали благовония и возносили молитвы по случаю начала года Лошади.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Лошадь — седьмой знак в 12-летнем цикле китайского зодиака, который традиционно связывают с энергией, умом и независимостью.

Посетители также прикасались к каменной стеле в надежде на удачу и оставляли записки на территории храма, в то время как сотрудники службы безопасности регулировали поток входящих.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА