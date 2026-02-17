Видео. Китай встречает Лунный новый год в храмах и традиционными молитвами

Во вторник в пекинском ламаистском храме Юнхэгун собрались толпы людей, чтобы отметить наступление Лунного Нового года. Верующие зажигали благовония и возносили молитвы по случаю начала года Лошади.

Лошадь — седьмой знак в 12-летнем цикле китайского зодиака, который традиционно связывают с энергией, умом и независимостью.

Посетители также прикасались к каменной стеле в надежде на удачу и оставляли записки на территории храма, в то время как сотрудники службы безопасности регулировали поток входящих.