Штормы и наводнения во Франции и Испании: затоплены целые деревни

В понедельник в департаментах Жиронда и Ло и Гаронна сохраняется красный уровень опасности после рекордных дождей, выпавших в выходные на юго-западе Франции. В другом 21 департаменте также сохраняется оранжевый уровень опасности, и объявлено предупреждение о повышенном риске схода лавин в Пиренеях.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Хотя пик наводнения пришелся на эти выходные, ситуация остается крайне тревожной.

По данным службы мониторинга наводнений Vigicrues, в наиболее пострадавших департаментах "уровень воды в реках очень высок" , а "окружающие почвы полностью насыщены влагой" . В результате дождевая вода больше не просачивается в почву и стекает непосредственно в водоемы.

Спустя всего несколько дней после урагана "Нильс", в эти выходные на Испанию обрушился шторм "Ориана", сопровождавшийся проливными дождями и сильными порывами ветра. Шторм серьезно нарушил железнодорожное движение и работу общественного транспорта.

В провинции Кастельон, входящей в Валенсийское автономное сообщество, объявлен красный уровень опасности в связи с тем, что по региону пронеслись ураганные ветры .

В результате штормов во Франции и Испании погибли три человека. Несколько десятков человек получили ранения в результате несчастных случаев, связанных с разгулом стихии.