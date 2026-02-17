Видео. Москва встречает Лунный Новый год: танцы драконов и фонарики в год Лошади 2026

В Москве в понедельник стартовали праздничные мероприятия по случаю Лунного Нового года, торжества продлятся две недели на разных площадках города.
Улицы украсили красные фонари и фигуры драконов, а жители и туристы посещали уличные выставки, палатки с угощениями и сувенирные ярмарки.
Проходили также традиционные представления и концерты живой музыки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ежегодный фестиваль становится все более популярным.
Согласно китайскому календарю, этот год пройдет под знаком Лошади.