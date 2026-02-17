Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Люди посещают фестиваль Лунного Нового года на Манежной площади в Москве, понедельник, 16 февраля 2026 года.
No Comment

Видео. Москва встречает Лунный Новый год: танцы драконов и фонарики в год Лошади 2026

Последние обновления:

В Москве начались празднования Китайского Нового года: по всему городу украшают улицы, проходят концерты и работают уличные фуд-ярмарки.

В Москве в понедельник стартовали праздничные мероприятия по случаю Лунного Нового года, торжества продлятся две недели на разных площадках города.

Улицы украсили красные фонари и фигуры драконов, а жители и туристы посещали уличные выставки, палатки с угощениями и сувенирные ярмарки.

Проходили также традиционные представления и концерты живой музыки. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что ежегодный фестиваль становится все более популярным.

Согласно китайскому календарю, этот год пройдет под знаком Лошади.

