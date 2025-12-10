Видео. Марокко расследует обрушение здания в Фесе: 19 погибших, 16 раненых

В жилых домах проживали восемь семей, а квартал оцепили, пока спасатели обследовали завалы.

Местные власти сообщили, что до сих пор не знают, сколько людей числятся пропавшими и что стало причиной обрушения.

Фес, третий по величине город Марокко, известен своей старой мединой и ролью в предстоящих спортивных событиях, однако многие районы сталкиваются с проблемами из-за стареющей инфраструктуры.

В мае рухнуло ещё одно здание, погибли 10 человек. Правила безопасности часто соблюдаются неравномерно в старых кварталах, где переполненные дома делают жителей более уязвимыми.