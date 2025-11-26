Дым поднимается после пожара, вспыхнувшего в жилом комплексе Wang Fuk Court в районе Тай По на Новых территориях Гонконга.
No Comment

Видео. Пожар в высотном доме Гонконга: четверо погибли, трое пострадали

Последние обновления:

Пожар в высотном доме в районе Тай По в Гонконге унес жизни четырех человек и ранил троих; жители оказались заблокированы, пламя распространялось по бамбуковым строительным лесам.

Пожар вспыхнул в среду во второй половине дня и быстро распространился по бамбуковым строительным лесам, окружавшим здание. Над районом поднимался густой дым, пока пожарные с помощью автолестниц пытались локализовать пожар.

Позже власти подтвердили, что три человека получили ранения, а несколько жильцов оказались заблокированы внутри комплекса. Ранее полиция сообщала о другом числе пострадавших, однако причины расхождения неясны.

Тай По находится в Новых территориях, рядом с границей с Шэньчжэнем, а пожару присвоили уровень тревоги № 4, один из самых высоких в Гонконге.

