Видео. Пожар в высотном доме Гонконга: четверо погибли, трое пострадали

Пожар вспыхнул в среду во второй половине дня и быстро распространился по бамбуковым строительным лесам, окружавшим здание. Над районом поднимался густой дым, пока пожарные с помощью автолестниц пытались локализовать пожар.

Позже власти подтвердили, что три человека получили ранения, а несколько жильцов оказались заблокированы внутри комплекса. Ранее полиция сообщала о другом числе пострадавших, однако причины расхождения неясны.

Тай По находится в Новых территориях, рядом с границей с Шэньчжэнем, а пожару присвоили уровень тревоги № 4, один из самых высоких в Гонконге.