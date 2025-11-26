Видео. В Париже прошла акция против фемицида

Десятки активистов из феминистского объединения #NousToutes провели акцию у Пантеона в Париже с целью привлечь внимание к новым данным, свидетельствующим о росте числа случаев фемицида по всей Франции.
Участники акции развернули 20-метровый баннер с именами более чем 1 180 женщин, убитых с 2017 года, и скандировали: «Больше ни одной».
На монумент проецировались сообщения, критикующие реакцию правительства.
Протестующие потребовали более четких юридических определений, увеличения финансирования и более решительных мер для противодействия гендерному насилию.