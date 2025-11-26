Женщины с факелами и плакатами протестуют у Пантеона, отмечая Международный день борьбы с насилием в отношении женщин
No Comment

Видео. В Париже прошла акция против фемицида

Последние обновления:

Сотни людей собрались у Пантеона, чтобы выразить протест против фемицида. Число убийств женщин во Франции растет. Участники акции потребовали от правительства более решительных мер.

Десятки активистов из феминистского объединения #NousToutes провели акцию у Пантеона в Париже с целью привлечь внимание к новым данным, свидетельствующим о росте числа случаев фемицида по всей Франции.

Участники акции развернули 20-метровый баннер с именами более чем 1 180 женщин, убитых с 2017 года, и скандировали: «Больше ни одной».

На монумент проецировались сообщения, критикующие реакцию правительства.

Протестующие потребовали более четких юридических определений, увеличения финансирования и более решительных мер для противодействия гендерному насилию.

