Армия Германии проводит учения под землей
No Comment

Видео. Спецподразделение Бундесвера тренируется в берлинском метро

Последние обновления:

Посреди ночи 35 военнослужащих в боевом снаряжении с автоматами отрабатывают сценарий захвата метро.

Немецкие гвардейцы проводят учения по обороне Берлина. На всякий случай. Операция называется Bollwerk Bärlin III (Берлинский бастион III).

В эту ночь военные отрабатывают сценарий, который командир описывает как "очень реалистичный" и который соответствует особым требованиям ближнего боя и боевых действий в городской среде мегаполиса вроде Берлина.

Поезд метро, перевозящий немецких солдат, атакуют вражеские силы в районе станции Jungfernheide и принудительно останавливают его.

Сначала обстановка неясна: продвигающимся солдатам приходится отбиваться от нападающих и эвакуировать своих раненых товарищей из узкого тоннеля. Это первые в истории Бундесвера учения на станции метро.

