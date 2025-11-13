Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Казначей США Брендон Бич держит одну из последних монет номиналом один цент, отчеканенных на Монетном дворе США в Филадельфии.
Видео. США прекратили чеканку одноцентовых монет. Их выпускали более 230 лет

В США отчеканили последний пенни, завершив более чем двухвековую историю его производства. Выпуск прекращен из-за роста затрат на производство монеты.

США прекратили выпуск одноцентовых монет спустя 232 года: в среду в Филадельфии отчеканили последнюю. Процесс проходил под надзором казначея США Брендона Бича. Именно он исполнял распоряжение президента Дональда Трампа остановить выпуск монеты номиналом один цент в рамках мер по сокращению государственных расходов.

По данным Монетного двора США, в 2024 году изготовление и распространение одного цента стоило уже около 3,69 цента, что делает ее производство неоправданным. Между тем пенни останется законным платежным средством, в обращении находится около 300 миллиардов монет.

