Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Сэр Дэвид Бекхэм удостоен звания рыцаря-бакалавра королем Великобритании Чарльзом III во время церемонии инвеституры в Виндзорском замке, Беркшир, Англия
No Comment

Видео. Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Последние обновления:

Бывший футболист был удостоин этой чести за вклад в развитие спорта и благотворительность.

Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари королем Карлом III в Виндзорском замке, получив титул сэра за вклад в развитие спорта и благотворительность.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

50-летний бывший капитан сборной Англии назвал это "без сомнения самым важным моментом славы в моей жизни".

Бекхэм уже два десятилетия сотрудничает с ЮНИСЕФ и сыграл ключевую роль в победе заявки Лондона на проведение Олимпийских игр 2012 года.

Эта награда венчает славную карьеру, за время которой Бекхэм провел 115 матчей за сборную Англии и выиграл крупные трофеи с «Манчестером Юнайтед», мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жерменом».

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА