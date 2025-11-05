Видео. Карл III посвятил Дэвида Бекхэма в рыцари

Дэвид Бекхэм был посвящен в рыцари королем Карлом III в Виндзорском замке, получив титул сэра за вклад в развитие спорта и благотворительность.
50-летний бывший капитан сборной Англии назвал это "без сомнения самым важным моментом славы в моей жизни".
Бекхэм уже два десятилетия сотрудничает с ЮНИСЕФ и сыграл ключевую роль в победе заявки Лондона на проведение Олимпийских игр 2012 года.
Эта награда венчает славную карьеру, за время которой Бекхэм провел 115 матчей за сборную Англии и выиграл крупные трофеи с «Манчестером Юнайтед», мадридским «Реалом» и «Пари Сен-Жерменом».