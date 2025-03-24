Видео. На западе Японии разгорелись лесные пожары

Лесные пожары охватили как минимум две области на западе Японии, нанеся ущерб ряду домов и заставив десятки жителей эвакуироваться.

Пожары в префектурах Окаяма и Эхиме сожгли 370 гектаров леса, и огонь до сих пор распространяется.

На борьбу с пламенем направлены как пожарные машины, так и вертолеты. Из-за близости огня властям пришлось закрыть ряд участков скоростной автомагистрали, а железнодорожная компания Shikoku Railway частично остановила обслуживание на линии Ёсан.

В городе Ивахари большие деревья на склоне холма оказались охвачены пламенем, а в городе Окаяма начавшийся в воскресенье днем пожар повредил пять домов. Несколько сотен были эвакуированы, сообщили в Управлении по борьбе с пожарами и стихийными бедствиями.