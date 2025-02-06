Дональд Трамп отправляет Национальную гвардию в столицу США
Видео. Новости дня | 6 февраля — вечерний выпуск
Ляйля Тажибаева: виртуоз «казахской скрипки» расширяет диапазон древнего инструмента
Колумбия: бывший кандидат в президенты скончался спустя два месяца после покушения
Швеция: паспорт на стол за "несоответствие западным ценностям?"
Он придумал ЕС за сто лет до его создания. Кем был Войцех Ястшембовский?
Пять журналистов "Аль-Джазиры" погибли в результате израильского удара по городу Газа
Украинские дроны атаковали предприятия, работающие на российскую военную машину
Мигранты, приплывшие в Алгарве, подлежат экстрадиции
Австралия признает государство Палестина в сентябре
В Южной Европе снова стоит "красная" жара
Туркменистан в 30 лет: наследие гостеприимства, будущее прогресса
Совбез ООН на экстренном заседании обсудил планы Израиля по захвату сектора Газа
Пожар в национальном парке Везувия виден из космоса
Нетаньяху: "Наша цель - не оккупация, а освобождение Газы"
Украина не собирается отказываться от территорий: ответ на российское предложение о прекращении огня
Лесные пожары бушуют на юге Европы на фоне рекордных температур
Главы МИДов 5 стран в совместном заявлении осудили планы Израиля по захвату города Газа
