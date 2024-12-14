Вторая "Красная линия для Газы" в Брюсселе
Top News Stories Today
Видео. Новости дня | 14 декабря — дневной выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Избранное
РЕКЛАМА
Последние видео
Фицо и Зеленский обсудили войну в Украине, российский газ и членство в ЕС
Анджела Рейнер уходит в отставку с поста заместителя премьера из-за налоговой ошибки при покупке жилья
Как устроен Евросоюз? В Будапеште открылся центр Europa Experience
Еврокомиссия наложила на Google крупный штраф в размере 2,95 млрд евро
ЕС дистанцируется от заявлений еврокомиссара о том, что Израиль совершает геноцид в Газе
Португальская полиция: большинство погибших при крушении фуникулёра в Лиссабоне - иностранцы
Политическая нестабильность во Франции: какие последствия для ЕС и зоны евро ?
Россия использует православную церковь для вмешательства в выборы в Молдавии (власти)
РЕКЛАМА
Расширение Евросоюза. Как граждане ЕС относятся к вступлению в сообщество новых стран?
Илона Маска не было на президентском ужине с руководителями технологических компаний США в Белом доме
Что больше всего беспокоит городских жителей в ЕС ?
Смерти кандидатов от ультраправой партии "Альтернатива для Германии" породили теории заговора
Готовится ли Франция к войне в 2026 году?
700 дней в плену. В Израиле проходят акции с требованием немедленного освобождения заложников
Путин: "Иностранные войска в Украине будут законными целями для поражения"
Болгария отказалась от заявления о том, что Россия заглушила GPS-навигатор самолета фон дер Ляйен
РЕКЛАМА