В отличие от других рейтингов паспортов, Nomad Passport Index (NPI) фокусируется на более широких критериях, включая глобальное восприятие и личную свободу в конкретной стране.

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В последнее время цифровое кочевничество набирает популярность. Хотя во многих странах требования к въезду довольно простые, страна гражданства все равно может существенно повлиять на возможности путешествовать.

И теперь вы можете точно узнать, насколько удобен для кочевников именно ваш паспорт.

В этом году был опубликован ежегодный рейтинг компании Nomad Capitalist, которая стремится "максимизировать свободу".

Европейские паспорта составляют 8 из десяти лучших для кочевников Euronews / Canva

В отличие от Henley Passport Index, который составляет рейтинг самых сильных паспортов мира и использует данные Международной ассоциации воздушного транспорта, Nomad Passport Index (NPI) использует другой подход.

В нем рассматриваются паспорта 199 стран и то, как они выглядят с точки зрения безвизовых поездок, восприятия мира и налогообложения граждан. В рейтинге также уделяется внимание двойному гражданству и личной свободе.

Лучшие и худшие паспорта

Хорошие новости для большей части Европы: восемь стран континента заняли места в первой десятке.

На первом месте оказалась Швейцария, за ней Ирландия и Португалия.

Швейцарский паспорт признан лучшим для кочевников Euronews / Canva

Далее следуют Люксембург и Финляндия, а за ними - Объединенные Арабские Эмираты. дальше — Нидерланды, Норвегия и Германия, а завершает список Новая Зеландия.

Обладатели этих паспортов могут воспользоваться безвизовыми поездками в большинство стран мира, а также без проблем находиться в других странах.

За пределами первой десятки, по мнению NPI, находится Болгария, на которую стоит обратить внимание в будущем рейтинге.

Поскольку паспорт Швейцарии признан лучшим в мире в 2024 году, наш Nomad Passport Index показывает гражданам мира, как открыть свою жизнь новым возможностям, расширяя их свободу путешествовать, работать и вести бизнес со спокойствием в нестабильном мире Наталья Ринкон научный сотрудник Nomad Capitalist

Балканская страна всего за два года подняла свой паспорт с 42-го места в индексе на 32-е. Это, вероятно, во многом связано с ее вступлением в Шенгенскую зону, которое должно состояться в конце этого месяца.

Европейские страны, начиная с Исландии, Италии и Греции, также занимают места с 11 по 26 в списке, на 27-й позиции Сингапур.

На другом конце спектра страны, занявшие самые низкие места из 199 гражданств, оказались почти такими же, как и в рейтинге самых сильных паспортов.

На последнем месте оказался Афганистан, за ним следуют соседние Ирак, Йемен и Эритрея.

Nomad Capitalist say the Bulgarian passport is 'one to watch' in future indexes Euronews / Canva

Что делает паспорт "хорошим" или "плохим"?

Компания Nomad Capitalist более подробно рассказала о том, как именно составляется рейтинг.

Их индекс анализирует пять критериев, каждый из которых имеет разный статистический вес.

Возможность совершать безвизовые поездки составляет 50 процентов от общего количества баллов, а налогообложение - 20 процентов.

Далее следуют глобальное восприятие, возможность иметь двойное гражданство и личная свобода, включающая в себя свободу прессы и обязательную службу в армии, - все они составляют 10 процентов от общего результата.

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Объясняя свою работу, Nomad Capitalist заявляют: "Хотя большинство индексов - и большинство людей - думают о паспорте только с точки зрения привилегий для путешествий, Nomad Capitalist признает, что граждане разных стран сталкиваются с различными требованиями по уплате налогов, соблюдению правил, свободе и избеганию проверок во время путешествий".