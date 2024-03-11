В отличие от других рейтингов паспортов, Nomad Passport Index (NPI) фокусируется на более широких критериях, включая глобальное восприятие и личную свободу в конкретной стране.
В последнее время цифровое кочевничество набирает популярность. Хотя во многих странах требования к въезду довольно простые, страна гражданства все равно может существенно повлиять на возможности путешествовать.
И теперь вы можете точно узнать, насколько удобен для кочевников именно ваш паспорт.
В этом году был опубликован ежегодный рейтинг компании Nomad Capitalist, которая стремится "максимизировать свободу".
В отличие от Henley Passport Index, который составляет рейтинг самых сильных паспортов мира и использует данные Международной ассоциации воздушного транспорта, Nomad Passport Index (NPI) использует другой подход.
В нем рассматриваются паспорта 199 стран и то, как они выглядят с точки зрения безвизовых поездок, восприятия мира и налогообложения граждан. В рейтинге также уделяется внимание двойному гражданству и личной свободе.
Лучшие и худшие паспорта
Хорошие новости для большей части Европы: восемь стран континента заняли места в первой десятке.
На первом месте оказалась Швейцария, за ней Ирландия и Португалия.
Далее следуют Люксембург и Финляндия, а за ними - Объединенные Арабские Эмираты. дальше — Нидерланды, Норвегия и Германия, а завершает список Новая Зеландия.
Обладатели этих паспортов могут воспользоваться безвизовыми поездками в большинство стран мира, а также без проблем находиться в других странах.
За пределами первой десятки, по мнению NPI, находится Болгария, на которую стоит обратить внимание в будущем рейтинге.
Балканская страна всего за два года подняла свой паспорт с 42-го места в индексе на 32-е. Это, вероятно, во многом связано с ее вступлением в Шенгенскую зону, которое должно состояться в конце этого месяца.
Европейские страны, начиная с Исландии, Италии и Греции, также занимают места с 11 по 26 в списке, на 27-й позиции Сингапур.
На другом конце спектра страны, занявшие самые низкие места из 199 гражданств, оказались почти такими же, как и в рейтинге самых сильных паспортов.
На последнем месте оказался Афганистан, за ним следуют соседние Ирак, Йемен и Эритрея.
Что делает паспорт "хорошим" или "плохим"?
Компания Nomad Capitalist более подробно рассказала о том, как именно составляется рейтинг.
Их индекс анализирует пять критериев, каждый из которых имеет разный статистический вес.
Возможность совершать безвизовые поездки составляет 50 процентов от общего количества баллов, а налогообложение - 20 процентов.
Далее следуют глобальное восприятие, возможность иметь двойное гражданство и личная свобода, включающая в себя свободу прессы и обязательную службу в армии, - все они составляют 10 процентов от общего результата.
Объясняя свою работу, Nomad Capitalist заявляют: "Хотя большинство индексов - и большинство людей - думают о паспорте только с точки зрения привилегий для путешествий, Nomad Capitalist признает, что граждане разных стран сталкиваются с различными требованиями по уплате налогов, соблюдению правил, свободе и избеганию проверок во время путешествий".