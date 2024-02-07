Япония планирует ввести визу цифрового кочевника

Власти Японии намереваются ввести новый тип визы — цифрового кочевника. Она позволит оставаться в стране до шести месяцев и работать удаленно.

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Япония готовится к запуску визы цифрового кочевника в марте. Она позволит гражданам 49 государств, среди которых страны-члены ЕС, находиться в стране до шести месяцев.

Благодаря оживленным городам, разнообразным природным ландшафтам и всемирно известной поп-культуре Япония — идеальное место для совмещения работы и путешествий.

Страна все больше открывается для иностранцев в надежде развить экономику и международную конкурентоспособность, которым угрожает старение населения.

По данным министерства труда Японии, сейчас в стране работает более двух миллионов иностранных граждан — это самый высокий показатель за всю японскую историю.

Вот всё, что вам нужно знать о новой японской визе цифрового кочевника, в том числе о том, кто может подать заявку и каковы условия.

Кто может подать заявку на получение японской визы цифрового кочевника?

Граждане 49 стран и территорий имеют право подать заявку на получение японской цифровой визы кочевника. В их число входят страны, подписавшие с Японией налоговое соглашение, а также те, граждане которых не должны получать визу при посещении Японии.

Сюда входят все страны ЕС, а также Армения, Беларусь, Грузия, Исландия, Лихтенштейн, Молдавия, Монако, Северная Македония, Норвегия, Сербия, Швейцария, Турция и Великобритания.

За пределами Европы подать заявку могут также австралийцы, южнокорейцы, сингапурцы и граждане США.

Виза ориентирована на высококвалифицированных специалистов — особенно тех, кто работает в сфере информационных технологий. Она будет выдаваться для "определенных видов деятельности", включая удаленную работу в компании за пределами Японии или в качестве самозанятого фрилансера для клиентов за рубежом. Ожидается, что это также будет распространяться на YouTube-блогеров, получающих доход от зарубежных рекламодателей.

Сколько нужно зарабатывать для получения визы цифрового кочевника в Японию?

Претенденты на получение визы цифрового кочевника должны иметь годовой доход не менее 10 миллионов японских иен (62 672 евро) и частную медицинскую страховку.

Виза позволяет удаленным работникам находиться в стране до шести месяцев — вдвое больше, чем 90 дней, разрешенных в настоящее время для безвизовых "краткосрочных посетителей", которым технически не разрешается работать во время пребывания в стране. Виза может быть продлена только через шесть месяцев после выезда из страны, то есть "визаран" невозможен.

Детям и супругам будет разрешено сопровождать цифровых кочевников во время их пребывания в Японии при условии, что они также застрахованы в частном медицинском страховании.

Однако заявители не будут иметь права на получение вида на жительство и не смогут арендовать жилье на длительный срок.

В настоящее время предлагаемая виза открыта для комментариев общественности, а ее введение ожидается в конце марта.