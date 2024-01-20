By Euronews

Болгария и Румыния 31 марта присоединятся к Шенгенской зоне

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31 марта Румыния и Болгария присоединятся к Шенгенской зоне, которая позволяет 400 миллионам граждан свободно перемещаться между ее странами-членами.

Эти два государства вступили в ЕС еще в 2007 году, но, поскольку они не входили в зону без границ, путешественники по-прежнему должны были предъявлять паспорта при въезде.

В 2024 году пограничный контроль для двух стран будет упрощен.

Вот что нужно знать об этих изменениях тем, кто собирается в Румынию и Болгарию.

Нужен ли вам паспорт для въезда в Румынию и Болгарию?

Когда Румыния и Болгария присоединятся к Шенгенской зоне, путешественникам станет проще посещать эти две страны.

В декабре министерства внутренних дел двух стран объявили об отмене некоторых пограничных проверок.

Путешественникам, прибывающим по воздуху или по морю из других стран Шенгенской зоны, больше не придется предъявлять паспорта по прибытии. Это означает, что пассажиры авиарейсов, круизов и паромов не будут подвергаться проверкам.

Однако если вы едете в Румынию и Болгарию на машине, поезде или автобусе, вам все равно придется иметь при себе удостоверение личности, поскольку правила пересечения сухопутных границ еще не установлены. Это связано с вето, наложенным Австрией.

"Необходимо будет принять новое решение, чтобы установить дату отмены контроля на сухопутных границах", - говорится на сайте Европейского совета.

В какие европейские страны можно въехать без паспорта?

Последней страной, присоединившейся к Шенгенской зоне, стала Хорватия в 2022 году.

Ежегодно в пределах этой зоны совершается 1,25 миллиарда поездок, а границы стран-участниц ежедневно пересекают 3,5 миллиона человек.

Не считая Румынии и Болгарии, в Шенгенскую зону входят 27 государств. 23 из них являются членами ЕС, а 4 - ассоциированными государствами Европейской ассоциации свободной торговли: Норвегия, Исландия, Швейцария и Лихтенштейн.

Шенгенская зона была создана в 1995 году после подписания 10 годами ранее Шенгенского соглашения между пятью странами-членами Европейского экономического сообщества: Германией, Бельгией, Францией, Люксембургом и Нидерландами.

За этим последовал ряд других соглашений, пока в 2007 году не произошло расширение, в результате которого в зону свободного передвижения были включены еще девять стран.

Путешественникам, не имеющим гражданства ЕС, рекомендуется помнить, что пребывание в Болгарии и Румынии засчитывается в срок пребывания в Шенгенской зоне, который не может превышать 90 дней за полгода.