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"Падающую" башню в Италии закрыли из-за угрозы обрушения

Правительство Италии подвергло критике местный совет за ненадлежащий уход за сооружением.
Правительство Италии подвергло критике местный совет за ненадлежащий уход за сооружением. Авторское право Joshua Kettle
By Rebecca Ann Hughes
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Правительство Италии подвергло критике местный совет за ненадлежащий уход за сооружением и за то, что опасность обвала была "недооценена".

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Средневековая башня в северном итальянском городе Болонья была закрыта для посещения в выходные дни из-за опасений по поводу устойчивости конструкции.

Башня Гаризенда уже давно стоит под наклоном, но недавно датчики зафиксировали необычные, "вызывающие тревогу" колебания.

Все последние месяцы специалисты пристально наблюдали за сооружением: оно постепенно смещалось из-за неустойчивости фундамента.

“Мы работаем над тем, чтобы сделать всё необходимое”, - заверил мэр города Маттео Лепоре во время заседания совета в понедельник.

Подъезды к "наклонившейся" башне перекрыты

Дороги вокруг болонской башни перекрыты. Для наблюдения за ней прибыла группа учёных из местного университета. 

Этот архитектурный памятник был построен в 1109-1119 гг. Это одна из так называемых "башен-близнецов" Болоньи, наряду с более высокой башней Азинелли, на которую могут подняться туристы.

Гаризенда высотой 48 м и была одной из десятков средневековых башен, построенных аристократами для демонстрации своего богатства.

Гаризенда - одна из так называемых "башен-близнецов" Болоньи, наряду с более высокой башней Азинелли, на которую могут подняться туристы.
Гаризенда - одна из так называемых "башен-близнецов" Болоньи, наряду с более высокой башней Азинелли, на которую могут подняться туристы.Bianca Ackerman

Сооружение стоит под наклоном в четыре градуса. Для сравнения, Пизанская башня имеет пятиградусный наклон.

По причине зафиксированных "аномальных колебаний" Гаризенды власти распорядились перекрыть транспортное движение в окрестностях, чтобы провести детальный мониторинг её устойчивости. 

Группа учёных установила акустические датчики, позволяющие обнаружить скрип или треск, а также маятник для отслеживания смещений.

Дороги будут перекрыты как минимум до пятницы. На соседнюю Азинелли тоже не пускают туристов. 

Опасность обрушения "недооценили"

По словам мэра Лепоре, движение транспорта в районе, где находится башня, остановлено не из-за угрозы безопасности, а для того, чтобы датчики могли фиксировать более точные данные.

Гаризенда наклоняется уже несколько столетий - в XIV веке её укоротили на десять метров из-за опасений обвала, и в последние десятилетия она пережила ряд вмешательств в виде строительных работ.  

В 2019 г. вокруг башни были установлены стальные ограждения, а в 2022 г. фундамент был укреплён с помощью заливки спецраствора, однако это, похоже, не решило проблему.

Лючия Боргонцони, заместитель министра культуры Италии, подвергла критике подход местного совета.

Выступая в воскресенье перед итальянской прессой, она заявила, что "обеспокоена" обнаруженными колебаниями.

Чиновница также предположила, что научная группа, занимавшаяся наблюдением за сооружением в течение последних пяти лет, "недооценила опасность".

Она добавила, что правительство выделит около 5 млн. евро из финансируемого ЕС Национального плана восстановления и повышения устойчивости (NRRP) на восстановительные работы.

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"Правительство приняло меры по спасению башни Болоньи после того, как городской совет потратил время впустую", - заявила она.

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