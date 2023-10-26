"Падающую" башню в Италии закрыли из-за угрозы обрушения

Правительство Италии подвергло критике местный совет за ненадлежащий уход за сооружением и за то, что опасность обвала была "недооценена".

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Средневековая башня в северном итальянском городе Болонья была закрыта для посещения в выходные дни из-за опасений по поводу устойчивости конструкции.

Башня Гаризенда уже давно стоит под наклоном, но недавно датчики зафиксировали необычные, "вызывающие тревогу" колебания.

Все последние месяцы специалисты пристально наблюдали за сооружением: оно постепенно смещалось из-за неустойчивости фундамента.

“Мы работаем над тем, чтобы сделать всё необходимое”, - заверил мэр города Маттео Лепоре во время заседания совета в понедельник.

Подъезды к "наклонившейся" башне перекрыты

Дороги вокруг болонской башни перекрыты. Для наблюдения за ней прибыла группа учёных из местного университета.

Этот архитектурный памятник был построен в 1109-1119 гг. Это одна из так называемых "башен-близнецов" Болоньи, наряду с более высокой башней Азинелли, на которую могут подняться туристы.

Гаризенда высотой 48 м и была одной из десятков средневековых башен, построенных аристократами для демонстрации своего богатства.

Гаризенда - одна из так называемых "башен-близнецов" Болоньи, наряду с более высокой башней Азинелли, на которую могут подняться туристы. Bianca Ackerman

Сооружение стоит под наклоном в четыре градуса. Для сравнения, Пизанская башня имеет пятиградусный наклон.

По причине зафиксированных "аномальных колебаний" Гаризенды власти распорядились перекрыть транспортное движение в окрестностях, чтобы провести детальный мониторинг её устойчивости.

Группа учёных установила акустические датчики, позволяющие обнаружить скрип или треск, а также маятник для отслеживания смещений.

Дороги будут перекрыты как минимум до пятницы. На соседнюю Азинелли тоже не пускают туристов.

Опасность обрушения "недооценили"

По словам мэра Лепоре, движение транспорта в районе, где находится башня, остановлено не из-за угрозы безопасности, а для того, чтобы датчики могли фиксировать более точные данные.

Гаризенда наклоняется уже несколько столетий - в XIV веке её укоротили на десять метров из-за опасений обвала, и в последние десятилетия она пережила ряд вмешательств в виде строительных работ.

В 2019 г. вокруг башни были установлены стальные ограждения, а в 2022 г. фундамент был укреплён с помощью заливки спецраствора, однако это, похоже, не решило проблему.

Лючия Боргонцони, заместитель министра культуры Италии, подвергла критике подход местного совета.

Выступая в воскресенье перед итальянской прессой, она заявила, что "обеспокоена" обнаруженными колебаниями.

Чиновница также предположила, что научная группа, занимавшаяся наблюдением за сооружением в течение последних пяти лет, "недооценила опасность".

Она добавила, что правительство выделит около 5 млн. евро из финансируемого ЕС Национального плана восстановления и повышения устойчивости (NRRP) на восстановительные работы.

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"Правительство приняло меры по спасению башни Болоньи после того, как городской совет потратил время впустую", - заявила она.