Двоих туристов из США обнаружили спящими во время утреннего обхода в зоне, закрытой для публики, между вторым и третьим этажами.

Двоих американских туристов обнаружили спящими внутри Эйфелевой башни в понедельник. Они, как сообщается, застряли на ней в нетрезвом состоянии.

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Охранники нашли двух мужчин в зоне между вторым и третьим этажами, доступ в которую для публики запрещён.

Представители парижской прокуратуры сказали информагентству AFP, что "судя по всему, туристы не смогли выбраться оттуда, поскольку были пьяны".

Как туристы застряли на Эйфелевой башне?

Как сообщается, американские туристы заплатили за вход примерно в 22.40 вечером в воскресенье. Полиция утверждает, что они перелезли через барьеры, спускаясь по лестнице с верхней площадки достопримечательности.

Мужчины были обнаружены ранним утром перед самым открытием Эйфелевой башни для посетителей, когда охранники совершали обход.

По данным AFP, для их спуска пришлось вызывать пожарных и специальное подразделение, занимающееся спасением людей с опасной высоты.

Вид с Эйфелевой башни, Париж Unsplash

Из-за операции и пока власти разбирались с хулиганами, открытие достопримечательности было отложено на час. Посетителей пустили туда только в 10 утра.

Полиция допросила туристов. Прокуроры заявили, что_"ввиду отсутствия ущерба, обвинение в нарушении границ исторического или культурного объекта было снято"._

Компания Société d'Exploitation de la Tour Eiffel (Sete), управляющая Эйфелевой башней, заявила, что подаст жалобу на задержавшихся гостей. Правда, там добавили, что они "не представляли никакой явной угрозы".

Пьяный трюк произошел на фоне ложных угроз взрыва

Инцидент произошёл после того, как в субботу из-за сообщений об угрозе взрыва с главной достопримечательности Парижа дважды проводилась полная эвакуация.

Туристы были вынуждены покинуть все три этажа башни, включая ресторан, а также прилегающую к ней территорию. Прибывшие на место происшествия полицейские и сапёры установили, что тревога была ложной. Доступ на башню тут же открыли.

Полицейские и сапёры прибыли на место происшествия после сообщений об угрозе взрыва на Эйфелевой башне MIGUEL MEDINA / AFP

Власти ведут расследование, чтобы установить личности тех, кто разместил сообщения с угрозой взрыва на одном из игровых сайтов и онлайн-платформе для жителей столицы.

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Утром в понедельник три полицейских участка города также получили электронные письма, в которых говорилось, что на башне заложена бомба. После субботнего ЧП посетителей Эйфелевой башни решили не эвакуировать.