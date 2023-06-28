Собор Святого Марка в Венеции отреставрируют за 3,3 миллиона евро

Благодаря защитным стеклянным ограждениям и реставрационным работам, власти надеются защитить базилику от наводнений и вернуть ей былой облик.

Прилив за приливом, "высокая вода" в Венеции не щадит даже святыни и достопримечательности с 900-летней историей. В атриуме собора Святого Марка из-за частых наводнений повреждены древние колонны из красного мрамора. Некоторые конструкции держатся лишь за счёт крепительных планок. Напольный камень откалывается кусками. Видны просветы в мозаике на стенах.

Разрушительное наводнение, которое произошло в Венеции в 2019 году, нанесло многомиллионный ущерб византийской базилике.

Коррозию усугубляет морская вода. Она оставляет после себя частицы соли в каменной кладке. Те набухают, в материале появляются трещины, которые потом превращаются в расколы.

Атриум церкви находится всего в 65 сантиметрах над уровнем моря. Это самая низкая точка города. Procuratoria di San Marco

Мраморные плиты в атриуме особенно уязвимы, поскольку в XIX веке их снимали для реставрации, а после - снова закрепляли портландцементом.

“При контакте с водой и хлористым натрием этот цемент даёт коррозию”, - объясняет главный архитектор проекта Марио Пьяна.

Проект MOSE по строительству системы, состоящей из рядов мобильных шлюзов, для защиты города и лагуны от наводнений, уже завершён.

Но атриум церкви находится всего в 65 сантиметрах над уровнем моря. Это самая низкая точка города.

А барьеры MOSE поднимаются только тогда, когда прогнозируется прилив высотой 110 сантиметров и выше. Поэтому в последнее время собор Святого Марка всё равно регулярно подтопляло, причём всё чаще и чаще. Как считают многие климатологи, причина: изменение климата и повышения уровня моря.

Расколы в колоннах атриума венецианского собора Святого Марка Procuratoria di San Marco

Первый этап проекта по защите базилики Святого Марка от приливов был завершён в декабре прошлого года.

По периметру установили стеклянные барьеры высотой примерно в один метр. Они предотвращают просачивание воды в церковь, даже когда затапливает площадь.

Начались работы по ремонту и реставрации повреждённых наводнением элементов на грант Министерства культуры в размере 3,3 миллиона евро.

"Мы осознаём, что используем государственные ресурсы на благо человечества", - сказал Бруно Барель, один из семи прокураторов, которым доверена почётная миссия - следить за сохранением исторического наследия собора Святого Марка.

Работы должны завершиться в 2026 году.

Главным образом, они будут сосредоточены на каменной облицовке атриума, которой морская соль нанесла наибольший урон. Мраморные плиты снимут для "опреснения" - погружения в деионизированную воду. Там, где камни невозможно сдвинуть с места, их обработают компрессами.

Реставрацию проведут и в часовне Святого Причастия в южном трансепте собора, которая пострадала во время прилива в ноябре 2019 года. Procuratoria di San Marco

Также восстановят недостающие элементы в мозаичном полу. В этом помогут фотографические и архивные материалы начала прошлого века.

Реставрацию проведут и в часовне Святого Причастия в южном трансепте собора, которая пострадала во время прилива в ноябре 2019 года. Пластина под мозаикой вздулась, и около двух квадратных метров её площади сильно повреждены.

Мозаичные декорации XII-XIII веков у основания алтаря часовни будут восстановлены путём удаления с них повреждённых элементов, нейтрализации солей на плитках и их покрытие специальным водонепроницаемым раствором.