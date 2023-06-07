"Мы — часть общества": итальянские секс-работники борются за права

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Впервые за почти 20 лет секс-работники Италии собрались в городе Болонья, чтобы обсудить, как законодательство о секс-работе влияет на их повседневную жизнь.

Итальянка Мария Пиа Ковре, более известная как просто Пиа, работает в индустрии секса около сорока лет. Почти столько же времени она борется за права своих коллег в стране, где, по её словам, стигматизация этой профессии всё еще очень сильна.

В этом месяце Ковре была одной из многих секс-работников, собравшихся в городе Болонья, чтобы обсудить, как итальянское законодательство о проституции влияет на их повседневную жизнь. Это было первое за почти 20 лет подобное мероприятие в Италии, символически приуроченное к Международному дню секс-работников — дате, отмечаемой в память о захвате в 1975 году церкви во французском Лионе сотней секс-работников, которые требовали улучшения условий труда.

Красный зонт — символ объединения секс-работников против дискриминации @Danimale_sciolto

В 1958 году в Италии были закрыты так называемые "закрытые дома" или "дома терпимости". Работавшие с конца XIX века, эти дома позволяли секс-работникам встречаться со своими клиентами в безопасном пространстве.

С тех пор итальянские секс-работники были вынуждены переместиться на улицы, где условия зачастую небезопасны. По данным от 2019 года изучающей торговлю людьми и секс-работу в Италии группы, 79,4% работающих на улице ночью сотрудников секс-индустрии — женщины. 19,6% из них являются транс-женщинами — одной из групп, наиболее уязвимых к гендерному насилию.

Хотя на протяжении десятилетий секс-работа в Италии оставалась технически легальной, она де-факто криминализирована из-за законодательства, наказывающее участвующих в ней третьих лиц.

Решение? Не легализация, а декриминализация секс-работы

Вышедшие на улицы Болоньи секс-работники не требуют восстановления "закрытых домов" и легализации секс-работы. Вместо этого они просят отменить законодательство, которое наказывает третьих лиц, и предоставить секс-работникам те же права, что и всем остальным работникам в стране.

"Наша просьба заключается в декриминализации секс-работы, — говорит Мария Пиа Ковре. — Секс-работники уже наказаны законодательством. Если добавить к этому тот факт, что ими могут быть и более уязвимые люди, например, мигранты, беженцы или транссексуальные люди, то ситуация становится невыносимо сложной".

Итальянские секс-работники также призывают к искоренению стигматизации этой профессии, её нормализации и к тому, чтобы она стала уважаемой в обществе — чтобы они могли платить налоги, снимать жилье и подавать жалобу в полицию, если на них напали во время работы, не боясь быть униженными или осмеянными.

"Отмена стигматизации означает просвещение людей о нашей жизни и изменение нарратива вокруг секс-работы. Есть жертвы, которых эксплуатируют, но много и тех, кто решает заниматься секс-работой самостоятельно и свободно", — говорит Мария Пиа Ковре.

"Проблема секс-работников в том, что нас часто считают "другими", теми, с кем нужно обращаться как с опасными, не такими, как все", — сказала Euronews итальянская секс-работница Элеттра Аразата, которая живет в Лондоне.

"В нашем обществе отношение к секс-работникам меняется, мы постепенно нормализуем секс, но мы всё еще очень далеки от того, чего хотим. Секс-работников всё еще считают жертвами, которых нужно спасать, или преступниками, с которыми нужно разбираться. А не самостоятельными личностями, — добавила она. — Мы стоим рядом с вами в очереди в супермаркете, на почте, возле школы, чтобы забрать наших детей; вы можете не знать их, но среди ваших друзей и знакомых наверняка есть секс-работник. Мы неотъемленная часть общества".

Существующий закон о проституции, по словам Элеттры, изолирует секс-работников и не позволяет им создать сеть солидарности или кооператив, где они могли бы заботиться друг о друге.

Девиз протестующих — "Секс-работа — это работа" _eva.nescente_photo/Margherita Marcacci

Бельгийская модель

В некоторых странах Европы, например, в Нидерландах и Германии, секс-работа легализована, что означает, что в ней есть свод определенных правил.

Хотя это и обеспечивает большую защиту секс-работников с институциональной точки зрения, дополнительные формальности могут сделать эту работу недоступной для многих. Всё, что выходит за рамки этих правил, считается нарушением закона и наказывается арестом.

Секс-работники Италии требуют от правительства пойти по стопам Бельгии, которая недавно декриминализировала секс-работу. Согласно её модели, взрослые по обоюдному согласию могут покупать или продавать секс, не совершая преступления, в то время как законы против торговли людьми, насилия, изнасилований и секс-работы с участием несовершеннолетних остаются в силе.

Новая Зеландия также полностью декриминализировала секс-работу для взрослых в 2003 году, приняв Закон о реформе проституции (PRA). Через пять лет после вступления закона в силу правительственный отчет показал, что он достиг своей цели. В частности, закон позволил правоохранительным органам сконцентрироваться на защите секс-работников от преступников и насилия.