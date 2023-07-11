Тем, что всерьёз подумывает о переезде в другую страну, но не знает, куда податься, может помочь исследование Expat Insider 2023.

Популярность удалённой работы только растёт, и десятки стран активно выдают визы "цифровым кочевникам". Поэтому переехать в другую страну и обосноваться в ней - вполне реально.

Но важно правильно выбрать место назначения, которое наилучшим образом соответствовало бы образу жизни потенциального эмигранта и его ожиданиям в плане карьеры.

Каждый год организация InterNations проводит опрос экспатов, которые живут и работают за границей.

В этом году в нём участвовали 12 000 респондентов. На основе их ответов эксперты ранжировали 53 страны мира по качеству жизни для новоприбывших. Вот рейтинг и антирейтинг европейских государств, который мы составили, исходя из результатов опроса.

Где в Европе экспатам легче обосноваться?

В ходе опроса экспатов просили оценить лёгкость обустройства на новом месте, условия работы и досуг.

Рейтинг также включает индексы, при расчёте которых учитываются качество цифровых услуг, жилья, бюрократические процедуры, и сложности, связанные с языком принимающей страны.

В этом году два европейских государства попали в первую десятку.

Экспаты в Испании чувствуют себя как дома

Испания была признана лучшей страной в Европе и второй в мире по качеству жизни для экспатов в 2023 году.

Важно отметить, что эта страна семь лет подряд, начиная с самого первого исследования, входит в топ-10 рейтинга InterNations.

По уровню организации досуга Испания традиционно входит в число лучших, в 2023-м по этому критерию она и вовсе заняла первую строчку.

Большинство экспатов (88%) говорят, что они довольны своей культурной жизнью в этой стране ( в среднем по миру этот показатель составляет 68%).

Девять из десяти опрошенных отмечают возможность занятия самыми разными видами спорта.

Кроме того, Испания занимает третье место в мире по погодным условиям: мягкий климат облегчает местным экспатам выезд на природу и проведение досуга.

Впрочем, относительно трудоустройства, дела здесь обстоят уже не так хорошо. Менее половины респондентов заявили, что переезд в эту страну улучшил их карьерные перспективы, а 36% - недовольны местным рынком труда.

При этом почти три четверти экспатов нашли удовлетворительным баланс между работой и личной жизнью.

Португалия: тяжело в работе, легко в быту

Португалия замыкает десятку лучших в мировом рейтинге за 2023 год.

Лёгкость обустройства - один из главных плюсов для экспатов в Португалии. Более трёх четвертей опрошенных чувствуют себя здесь как дома, свыше 80% - отмечают высокий уровень гостеприимства и доброжелательное отношение местного населения к иностранцам.

По качеству жизни Португалия занимает 7-е место в мире. Среди преимуществ страны - её климат, погода и качество воздуха.

Правда, больше половины респондентов жалуются на утомительные бюрократические процедуры.

Так, каждый четвёртый сетует на проблемы с доступностью госуслуг в Интернете (в среднем, в мире этот показатель составляет 21%).

К тому же, Португалия рисковала и вовсе не попасть в десятку из-за недовольства, связанного с рынком труда, которое высказал каждый третий респондент. В подкатегории "перспективы карьерного роста" страна заняла 49-е место из 53.

Неважно дела обстоят и с оплатой труда (42-я строчка). Несмотря на это, 78% экспатов всё же считают свой семейный доход достаточным или более чем достаточным для комфортной жизни.

Мальта в антирейтинге по качеству жизни

Ещё одна европейская страна - Мальта - оказалась на 46-м месте из 53.

Одной из самых больших проблем для местных экспатов является качество жизни: 32% говорят, что здесь не созданы необходимые условия для занятия спортом, по сравнению с 10% по миру в среднем.

Свыше 60% выразили недовольство транспортной инфраструктурой страны (против 13% в мире).

Ещё один недостаток, по мнению опрошенных, - это экология и климат Мальты. Она занимает предпоследнее место по совокупности критериев, связанных с природной и городской средой.

Nearly half of expats find it easy to make local friends in Malta, which is more than the global average, and 64 per cent feel at home there. Calin Stan

Что касается сферы трудоустройства, то и здесь дела обстоят не так, как хотелось бы. 24% респондентов считают, что их работа не оплачивается должным образом, а 17% - не видят перспектив в карьере.

С другой стороны, более половины экспатриантов удовлетворены своим финансовым положением, что соответствует среднему мировому уровню.

Чуть лучше позиции Мальты относительно простоты **обустройства**- 26-я строчка мирового рейтинга.

Почти половина экспатов на новом месте легко обзаводятся друзьями, что больше, чем в среднем по миру, а 64% - чувствуют себя здесь как дома.

Экспаты Турции жалуются условия труда

Турция занимает 51-е место в общем рейтинге и последнее место в мире по индексу, связанному со сферой труда.

Почти треть респондентов выражают недовольство длительностью рабочего дня. Это примерно в два раза выше среднемирового показателя. Также многие экспаты не чувствуют себя в полной безопасности в этой стране. 16% опрошенных негативно оценивают уровень цифровизации.

Менее половины респондентов удовлетворены своим финансовым положением по сравнению с 58% в мире, а 44% - довольны общей стоимостью жизни.

Страна демонстрирует лучшие показатели по критерию простоты обустройства: 45% экспатов считают, что им легко обрести здесь новых друзей и знакомых.

Справедливости ради, стоит отметить, что 60% экспатов в целом довольны своей жизнью в Турции, по сравнению с 72% во всем мире.

Норвегия - не самая гостеприимная и дорогая страна для экспатов

Норвегия была признана экспатами худшей в Европе для жизни и работы страной. Она заняла 52-е место в общем рейтинге.

Более трех из пяти экспатов сетуют на дороговизну жизни (по сравнению с 35% в мире). А 37% утверждают, что их располагаемого семейного дохода недостаточно для обеспечения комфорта.

Новоприбывшие сталкиваются также с массой трудностей при обустройстве и адаптации. Около трети экспатов описывают местных жителей как недружелюбных по отношению к иностранцам, по сравнению с 18% во всем мире.

В целом, 37% респондентов не чувствуют себя в Норвегии как дома, против 20% в мире.

Не лучше обстоят дела с индексом качества жизни. Претензии в основном связаны с малоразвитой сетью общественного транспорта и ограниченными возможностями для путешествий.

Скандинавская страна также занимает последнее место в мире по кулинарному разнообразию. Зато местные экспаты высоко оценивают уровень политической стабильности, качество воздуха и прочие экологические условия.