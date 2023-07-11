Тем, что всерьёз подумывает о переезде в другую страну, но не знает, куда податься, может помочь исследование Expat Insider 2023.
Популярность удалённой работы только растёт, и десятки стран активно выдают визы "цифровым кочевникам". Поэтому переехать в другую страну и обосноваться в ней - вполне реально.
Но важно правильно выбрать место назначения, которое наилучшим образом соответствовало бы образу жизни потенциального эмигранта и его ожиданиям в плане карьеры.
Каждый год организация InterNations проводит опрос экспатов, которые живут и работают за границей.
В этом году в нём участвовали 12 000 респондентов. На основе их ответов эксперты ранжировали 53 страны мира по качеству жизни для новоприбывших. Вот рейтинг и антирейтинг европейских государств, который мы составили, исходя из результатов опроса.
Где в Европе экспатам легче обосноваться?
В ходе опроса экспатов просили оценить лёгкость обустройства на новом месте, условия работы и досуг.
Рейтинг также включает индексы, при расчёте которых учитываются качество цифровых услуг, жилья, бюрократические процедуры, и сложности, связанные с языком принимающей страны.
В этом году два европейских государства попали в первую десятку.
Экспаты в Испании чувствуют себя как дома
Испания была признана лучшей страной в Европе и второй в мире по качеству жизни для экспатов в 2023 году.
Важно отметить, что эта страна семь лет подряд, начиная с самого первого исследования, входит в топ-10 рейтинга InterNations.
По уровню организации досуга Испания традиционно входит в число лучших, в 2023-м по этому критерию она и вовсе заняла первую строчку.
Большинство экспатов (88%) говорят, что они довольны своей культурной жизнью в этой стране ( в среднем по миру этот показатель составляет 68%).
Девять из десяти опрошенных отмечают возможность занятия самыми разными видами спорта.
Кроме того, Испания занимает третье место в мире по погодным условиям: мягкий климат облегчает местным экспатам выезд на природу и проведение досуга.
Впрочем, относительно трудоустройства, дела здесь обстоят уже не так хорошо. Менее половины респондентов заявили, что переезд в эту страну улучшил их карьерные перспективы, а 36% - недовольны местным рынком труда.
При этом почти три четверти экспатов нашли удовлетворительным баланс между работой и личной жизнью.
Португалия: тяжело в работе, легко в быту
Португалия замыкает десятку лучших в мировом рейтинге за 2023 год.
Лёгкость обустройства - один из главных плюсов для экспатов в Португалии. Более трёх четвертей опрошенных чувствуют себя здесь как дома, свыше 80% - отмечают высокий уровень гостеприимства и доброжелательное отношение местного населения к иностранцам.
По качеству жизни Португалия занимает 7-е место в мире. Среди преимуществ страны - её климат, погода и качество воздуха.
Правда, больше половины респондентов жалуются на утомительные бюрократические процедуры.
Так, каждый четвёртый сетует на проблемы с доступностью госуслуг в Интернете (в среднем, в мире этот показатель составляет 21%).
К тому же, Португалия рисковала и вовсе не попасть в десятку из-за недовольства, связанного с рынком труда, которое высказал каждый третий респондент. В подкатегории "перспективы карьерного роста" страна заняла 49-е место из 53.
Неважно дела обстоят и с оплатой труда (42-я строчка). Несмотря на это, 78% экспатов всё же считают свой семейный доход достаточным или более чем достаточным для комфортной жизни.
Мальта в антирейтинге по качеству жизни
Ещё одна европейская страна - Мальта - оказалась на 46-м месте из 53.
Одной из самых больших проблем для местных экспатов является качество жизни: 32% говорят, что здесь не созданы необходимые условия для занятия спортом, по сравнению с 10% по миру в среднем.
Свыше 60% выразили недовольство транспортной инфраструктурой страны (против 13% в мире).
Ещё один недостаток, по мнению опрошенных, - это экология и климат Мальты. Она занимает предпоследнее место по совокупности критериев, связанных с природной и городской средой.
Что касается сферы трудоустройства, то и здесь дела обстоят не так, как хотелось бы. 24% респондентов считают, что их работа не оплачивается должным образом, а 17% - не видят перспектив в карьере.
С другой стороны, более половины экспатриантов удовлетворены своим финансовым положением, что соответствует среднему мировому уровню.
Чуть лучше позиции Мальты относительно простоты **обустройства**- 26-я строчка мирового рейтинга.
Почти половина экспатов на новом месте легко обзаводятся друзьями, что больше, чем в среднем по миру, а 64% - чувствуют себя здесь как дома.
Экспаты Турции жалуются условия труда
Турция занимает 51-е место в общем рейтинге и последнее место в мире по индексу, связанному со сферой труда.
Почти треть респондентов выражают недовольство длительностью рабочего дня. Это примерно в два раза выше среднемирового показателя. Также многие экспаты не чувствуют себя в полной безопасности в этой стране. 16% опрошенных негативно оценивают уровень цифровизации.
Менее половины респондентов удовлетворены своим финансовым положением по сравнению с 58% в мире, а 44% - довольны общей стоимостью жизни.
Страна демонстрирует лучшие показатели по критерию простоты обустройства: 45% экспатов считают, что им легко обрести здесь новых друзей и знакомых.
Справедливости ради, стоит отметить, что 60% экспатов в целом довольны своей жизнью в Турции, по сравнению с 72% во всем мире.
Норвегия - не самая гостеприимная и дорогая страна для экспатов
Норвегия была признана экспатами худшей в Европе для жизни и работы страной. Она заняла 52-е место в общем рейтинге.
Более трех из пяти экспатов сетуют на дороговизну жизни (по сравнению с 35% в мире). А 37% утверждают, что их располагаемого семейного дохода недостаточно для обеспечения комфорта.
Новоприбывшие сталкиваются также с массой трудностей при обустройстве и адаптации. Около трети экспатов описывают местных жителей как недружелюбных по отношению к иностранцам, по сравнению с 18% во всем мире.
В целом, 37% респондентов не чувствуют себя в Норвегии как дома, против 20% в мире.
Не лучше обстоят дела с индексом качества жизни. Претензии в основном связаны с малоразвитой сетью общественного транспорта и ограниченными возможностями для путешествий.
Скандинавская страна также занимает последнее место в мире по кулинарному разнообразию. Зато местные экспаты высоко оценивают уровень политической стабильности, качество воздуха и прочие экологические условия.