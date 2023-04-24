Что такое "золотые визы" и какие страны ЕС их еще выдают?

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Получение права жить и работать в другой стране может быть долгим и трудным процессом. Но это не всегда так для тех, у кого есть деньги.

Золотые визы дают возможность состоятельным людям по сути купить право на проживание - иногда даже без необходимости жить в стране.

Их популярность в Европейском Союзе растет, поскольку люди стремятся уйти от политических решений, таких как Brexit, которые могут ограничить их права. В связи с неспокойной политической и социальной обстановкой в США ожидается даже рост числа заявок на получение золотых виз от американцев. В своем отчете за 2022 год компания Get Golden Visa предсказала "самый оживленный год".

Тем не менее, золотые визы постепенно отменяются по всей Европе. Португалия стала последней страной, рассмотревшей возможность сворачивания этой схемы в феврале 2023 года. Этот шаг вызвал резкую критику со стороны автономного региона Мадейра.

Так что же представляют собой эти схемы золотых визы, и почему в последние месяцы ЕС поднял вопрос об их безопасности?

Что такое золотая виза?

Схемы получения вида на жительство в обмен на инвестиции, иначе называемые золотыми визами, предлагают людям возможность получить ВНЖ в той или иной стране, купив там дом или сделав крупные инвестиции или пожертвования.

Любой претендент должен быть старше 18 лет, не иметь судимостей и располагать достаточными средствами для осуществления необходимых инвестиций.

Существуют также золотые паспорта, официально известные как программы "гражданство за инвестиции", которые позволяют иностранцам получить гражданство тем же способом.

Для стран ЕС это также означает получение доступа ко многим преимуществам проживания в блоке, включая свободное перемещение между странами.

Почему ЕС выступает против золотых виз и паспортов?

В 2022 году Европейская комиссия призвала правительства стран ЕС прекратить продажу гражданства инвесторам.

Хотя это отличается от золотых виз, которые предлагают постоянное место жительства, а не гражданство, призыв прозвучал в рамках борьбы с этой объединенной индустрией, приносящей миллиарды евро. После начала войны в Украине возникли опасения, что эти схемы могут представлять угрозу безопасности.

Брюссель также призвал власти стран дважды проверить, имеют ли люди, попавшие под санкции из-за войны, золотой паспорт или визу, которые они выдали.

Податели заявки должны быть старше 18 лет Canva

В прошлом ЕС также заявлял, что схемы такого рода представляют собой риск для безопасности, прозрачности и ценностей, лежащих в основе проекта Евросоюза.

В октябре 2022 года Европейская комиссия призвала Албанию "воздержаться от разработки схемы гражданства инвесторов (золотых паспортов)". Такая схема "создаст риски в плане безопасности, отмывания денег, уклонения от налогов, финансирования терроризма, коррупции и проникновения организованной преступности и будет несовместима с нормами ЕС", - предупреждает она в своем докладе.

Угрозы также исходят из-за пределов блока. В том же октябре Европейская комиссия предложила приостановить действие соглашения об отмене виз с Вануату из-за рисков, связанных с золотыми паспортами. Это связано с тем, что данная схема позволяет гражданам третьих стран получить гражданство Вануату, которое затем дает им безвизовый доступ в страны Шенгенской зоны.

Какие страны отказались от золотых виз?

В феврале 2022 года правительство Великобритании отменило золотые визы, которые позволяли богатым иностранным гражданам селиться в стране в обмен на то, что они привезут с собой часть своего состояния. Решение об отмене этой схемы было принято в рамках борьбы с грязными деньгами из России.

Ирландия свернула в феврале 2023 года программу "Иммигрант-инвестор", которая предлагала проживание в стране в обмен на пожертвование в размере 500 тысяч евро или трехлетние ежегодные инвестиции в размере миллиона евро в страну.

Ирландия приостановила действие этой схемы для граждан России в марте 2022 года в рамках санкций, наложенных на страну за вторжение в Украину. В следующем месяце Европарламент предупредил, что программа уязвима для налоговых злоупотреблений. Окончательное решение об отказе от программы было принято по результатам различных международных докладов и внутренних проверок.

В феврале 2023 года премьер-министр Португалии Антониу Кошта объявил о планах по прекращению инвестиционной схемы получения вида на жительство в стране в рамках борьбы со спекуляциями недвижимостью. Иностранцы могли либо приобрести недвижимость, либо инвестировать часть своего состояния в страну - так называемые инвестиции по переводу капитала - в обмен на вид на жительство.

С января по август 2022 года эта программа принесла стране почти 398 миллионов евро, согласно данным национального информационного агентства Португалии LUSA.

Автономная область Мадейра заявила, что не собирается сдавать позиции без боя. В марте президент региона Мигел Албукерке заявил, что отказывается прекратить действие золотых виз на архипелаге.

"Благодаря этой программе на Мадейру приехало много иностранцев с высоким уровнем дохода, что принесло очевидную пользу местной экономике", - сказал он в интервью ежедневной газете Diario de Noticias, добавив, что "контрпродуктивная" схема выгодна только Порту и Лиссабону. Азорские острова также выступают против отмены визы, по словам Албукерке.

В Португалии решили отказаться от программы "золотых виз" Pexels

Чтобы сохранить статус резидента, получателям таких виз достаточно было находиться в Португалии около семи дней в году. Теперь же эти визы будут продлеваться только для тех, кто использует свою недвижимость в качестве постоянного места жительства или сдает ее в долгосрочную аренду.

Какие страны ЕС все еще предлагают золотые визы и каковы требования?

В ЕС осталось всего несколько мест, которые до сих пор предлагают золотые паспорта. Одной из таких стран является Мальта. Здесь минимальная сумма инвестиций составляет от 690 тысяч евро.

Вот несколько примеров того, сколько стоит получить вид на жительство по инвестициям в этих странах.

Испания

В 2013 году Испания запустила схему "ВНЖ за инвестиции". Она также предоставляет право на проживание иностранцам и членам их семей, которые инвестируют в недвижимость в стране.

Для получения золотой визы, которая дает право жить, работать и учиться в Испании, необходимо инвестировать 500 тысяч евро в недвижимость. Хотя эта сумма значительно выше, чем минимальные инвестиции в Португалии, здесь меньше ограничений на то, какую недвижимость вы можете приобрести.

Визу также можно получить, открыв определенный вид бизнеса в Испании, владея акциями компании или банковскими депозитами на сумму не менее миллиона евро в испанских финансовых учреждениях, или инвестировав в государственные облигации не менее двух миллионов евро.

Однако некоторые политики призывают к прекращению этой схемы. В феврале 2023 года левоцентристская политическая партия Más País предложила законопроект об отмене или радикальном изменении испанской программы "ВНЖ за инвестиции", заявив, что она влияет на цены на жилье и не приносит пользы экономике.

Италия

Италия - еще одно популярное направление для тех, кто хочет получить вид на жительство за инвестиции. Введенная в 2017 году "золотая виза" предоставляет гражданам стран, не входящих в ЕС, ВНЖ на два года в обмен на инвестиции.

Минимальный размер капиталовложений здесь составляет 500 тысяч евро, которые должны быть сделаны через итальянскую компанию с ограниченной ответственностью. Обладатели таких виз могут также включить в заявку свою семью и воспользоваться специальным налоговым режимом.

Через 10 лет можно претендовать на получение гражданства.

Греция

Греция предлагает золотые визы и один из самых быстрых процессов получения вида на жительство. Соответствующие требованиям иностранцы могут получить разрешение в течение 60 дней после подачи заявления.

Раньше в стране был один из самых низких порогов для инвестиций - всего 250 тысяч евро, потраченных на недвижимость в стране. В сентябре власти повысили этот порог до полумиллиона (вступает в силу с 1 мая 2023 года).

Обладатели золотых виз не обязаны постоянно проживать в Греции.

К концу 2021 года в стране было подано 9 500 заявлений на получение вида на жительство по инвестиционным схемам, что является одним из самых высоких показателей в Европе.