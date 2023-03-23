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Почувствовать себя как дома: где экспатам проще всего обосноваться?

В топ-10 стран, где экспатам проще всего обосноваться, попала лишь одна европейская страна
В топ-10 стран, где экспатам проще всего обосноваться, попала лишь одна европейская страна   -  Авторское право  Humphrey Muleba
 Rebecca Ann Hughes

Благодаря росту популярности удаленной работы после пандемии, переехать за границу стало еще проще. Некоторые европейские страны ввели визы для цифровых кочевников, чтобы помочь иммигрантам с получением вида на жительство и уплатой налогов.

Но переезд в другую страну по-прежнему сопряжен со множеством проблем. 

InterNations — это глобальное сообщество людей, живущих и работающих за границей. Эта организация провела опрос Expat Insider 2022 и составила рейтинги лучших и худших стран для того, чтобы начать жизнь экспата.

В каких европейских странах экспатам легче всего начать работу?

InterNations проанализировала 52 страны и распределила их в соответствии с качеством жизни экспатов, основываясь на данных о бюрократии, доступности интернета и жилье.

Рейтинг возглавили Бахрейн, ОАЭ и Сингапур — там иммигрантам проще всего найти новый круг общения, не сталкиваясь с языковым барьером, и поселиться с минимальными бюрократическими проблемами.

Между тем в странах, находящихся в нижней части рейтинга, экспаты борются с такими сложностями, как местный язык и отсутствие цифровизации.

Эстония – лучшая европейская страна для экспатов

Эстония занимает четвертое место в рейтинге InterNations, что делает её лучшей европейской страной для экспатов. Иммигранты особенно оценили отсутствие трудностей бюрократии. Восемь из десяти опрошенных сочли, что получить визу было легко.

У переехавших в Эстонию мало проблем с местными властями, страна занимает первое место из 52 по доступности государственных онлайн-услуг.

"Мне очень нравится, как легко здесь жить, — говорит один британский экспат. —Услуги обычно (хотя и не всегда) свободны от бюрократических сложностей и требуют меньше документов, чем в Великобритании".

Участники опроса также высоко оценивают возможность безналичной оплаты в Эстонии и простоту настройки высокоскоростного интернета дома.

Тем не менее страна получила невысокие баллы по качеству жилья и языку: 61% опрошенных назвали эстонский трудным для изучения.

Мальта: низкий уровень цифровизации и бюрократия

К сожалению, кроме Эстонии, в первую десятку не попала ни одна европейская страна. При этом несколько европейских государств находятся в десятке худших.

Так на Мальте иммигранты борются с бюрократией. Почти трем из пяти экспатов трудно иметь дело с местными властями страны.

"Я не люблю бюрократию — например, трудности с получением водительских прав, — говорит британский экспат. — А еще эта бесконечная бумажная волокита для получения банковского счета!"

Мальта оказалась на последнем месте по уровню бюрократии и простоте открытия счета в местном банке и едва не попала в десятку худших стран по настройке высокоскоростного доступа в интернет дома.

Но есть и плюсы: почти две трети иммигрантов легко живут там, не говоря на местном языке, поскольку английский широко распространен.

Франция: трудности с языком и бюрократией

Согласно опросу InterNations, одной из самых больших проблем для иммигрантов во Франции является язык. По сравнению со средним мировым показателем, в стране в два раза больше экспатов, которые испытывают трудности из-за незнания местного языка.

"Французский ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сложный, даже после многих лет жизни в стране, а без него ты пропал!" — жалуется один экспат из Греции.

Другая серьезная проблема — бюрократия. Более половины иммигрантов говорят, что им нелегко иметь дело с местными властями, а 32% рассказали, что столкнулись с трудностями, пытаясь открыть счет в банке.

Тем не менее около девяти из десяти экспатов положительно оценивают возможности безналичной оплаты во Франции и упоминают, что у них есть неограниченный доступ к онлайн-сервисам, таким как социальные сети.

Италия: проблемы из-за бюрократии

Несмотря на то, что Италия считается популярным местом для экспатов, это одна из худших стран для начала работы за границей.

Особенно плохо страна показала себя в административной категории: более двух из трех экспатов говорят, что им трудно иметь дело с местной бюрократией. Италия также входит в десятку худших стран по простоте открытия счета в местном банке и получения визы.

"Бюрократия здесь крайне обременительна почти во всех аспектах жизни — от получения визы до получения водительских прав и не только", — говорит экспат из США.

Около двух из пяти опрошенных недовольны доступностью административных услуг в интернете, а еще 16% испытывают затруднения с проведением высокоскоростного интернета домой.

Германия — самая сложная страна для жизни экспатов

Приезжая в Германию, иммигранты сталкиваются со многими препятствиями. Страна входит в десятку худших в трех из четырех подкатегорий: жилье, цифровизация и язык.

Экспаты рассказывают, что жилье в Германии дорогое. К тому же его сложно найти. "На то, чтобы найти даже временное жилье, может уйти до трех месяцев", — говорит экспат из Польши.

Немногим лучше дела обстоят по части языка: 46% говорят, что в Германии трудно жить, не говоря на немецком.

Еще одна проблема — отсутствие цифровизации. 24% испытывают трудности с проведением домой высокоскоростного интернета, 27% разочарованы частой невозможностью безналичной оплаты товаров и услуг.

И хотя в административной сфере всё немного лучше, 52% опрошенных по-прежнему испытывают трудности в общении с местными властями.

"Я действительно ненавижу немецкую бюрократию, — говорит экспат из Великобритании. — Особенно то, что ничего не оцифровано! Требуется целая вечность, чтобы связаться с любым из местных органов власти, чтобы обсудить вид на жительство и тому подобное".