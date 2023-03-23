Почувствовать себя как дома: где экспатам проще всего обосноваться?

Благодаря росту популярности удаленной работы после пандемии, переехать за границу стало еще проще. Некоторые европейские страны ввели визы для цифровых кочевников, чтобы помочь иммигрантам с получением вида на жительство и уплатой налогов.

Но переезд в другую страну по-прежнему сопряжен со множеством проблем.

InterNations — это глобальное сообщество людей, живущих и работающих за границей. Эта организация провела опрос Expat Insider 2022 и составила рейтинги лучших и худших стран для того, чтобы начать жизнь экспата.

В каких европейских странах экспатам легче всего начать работу?

InterNations проанализировала 52 страны и распределила их в соответствии с качеством жизни экспатов, основываясь на данных о бюрократии, доступности интернета и жилье.

Рейтинг возглавили Бахрейн, ОАЭ и Сингапур — там иммигрантам проще всего найти новый круг общения, не сталкиваясь с языковым барьером, и поселиться с минимальными бюрократическими проблемами.

Между тем в странах, находящихся в нижней части рейтинга, экспаты борются с такими сложностями, как местный язык и отсутствие цифровизации.

Эстония – лучшая европейская страна для экспатов

Эстония занимает четвертое место в рейтинге InterNations, что делает её лучшей европейской страной для экспатов. Иммигранты особенно оценили отсутствие трудностей бюрократии. Восемь из десяти опрошенных сочли, что получить визу было легко.

У переехавших в Эстонию мало проблем с местными властями, страна занимает первое место из 52 по доступности государственных онлайн-услуг.

"Мне очень нравится, как легко здесь жить, — говорит один британский экспат. —Услуги обычно (хотя и не всегда) свободны от бюрократических сложностей и требуют меньше документов, чем в Великобритании".

Участники опроса также высоко оценивают возможность безналичной оплаты в Эстонии и простоту настройки высокоскоростного интернета дома.

Тем не менее страна получила невысокие баллы по качеству жилья и языку: 61% опрошенных назвали эстонский трудным для изучения.

Мальта: низкий уровень цифровизации и бюрократия

К сожалению, кроме Эстонии, в первую десятку не попала ни одна европейская страна. При этом несколько европейских государств находятся в десятке худших.

Так на Мальте иммигранты борются с бюрократией. Почти трем из пяти экспатов трудно иметь дело с местными властями страны.

"Я не люблю бюрократию — например, трудности с получением водительских прав, — говорит британский экспат. — А еще эта бесконечная бумажная волокита для получения банковского счета!"

Мальта оказалась на последнем месте по уровню бюрократии и простоте открытия счета в местном банке и едва не попала в десятку худших стран по настройке высокоскоростного доступа в интернет дома.

Но есть и плюсы: почти две трети иммигрантов легко живут там, не говоря на местном языке, поскольку английский широко распространен.

Франция: трудности с языком и бюрократией

Согласно опросу InterNations, одной из самых больших проблем для иммигрантов во Франции является язык. По сравнению со средним мировым показателем, в стране в два раза больше экспатов, которые испытывают трудности из-за незнания местного языка.

"Французский ДЕЙСТВИТЕЛЬНО сложный, даже после многих лет жизни в стране, а без него ты пропал!" — жалуется один экспат из Греции.

Другая серьезная проблема — бюрократия. Более половины иммигрантов говорят, что им нелегко иметь дело с местными властями, а 32% рассказали, что столкнулись с трудностями, пытаясь открыть счет в банке.

Тем не менее около девяти из десяти экспатов положительно оценивают возможности безналичной оплаты во Франции и упоминают, что у них есть неограниченный доступ к онлайн-сервисам, таким как социальные сети.

Италия: проблемы из-за бюрократии

Несмотря на то, что Италия считается популярным местом для экспатов, это одна из худших стран для начала работы за границей.

Особенно плохо страна показала себя в административной категории: более двух из трех экспатов говорят, что им трудно иметь дело с местной бюрократией. Италия также входит в десятку худших стран по простоте открытия счета в местном банке и получения визы.

"Бюрократия здесь крайне обременительна почти во всех аспектах жизни — от получения визы до получения водительских прав и не только", — говорит экспат из США.

Около двух из пяти опрошенных недовольны доступностью административных услуг в интернете, а еще 16% испытывают затруднения с проведением высокоскоростного интернета домой.

Германия — самая сложная страна для жизни экспатов

Приезжая в Германию, иммигранты сталкиваются со многими препятствиями. Страна входит в десятку худших в трех из четырех подкатегорий: жилье, цифровизация и язык.

Экспаты рассказывают, что жилье в Германии дорогое. К тому же его сложно найти. "На то, чтобы найти даже временное жилье, может уйти до трех месяцев", — говорит экспат из Польши.

Немногим лучше дела обстоят по части языка: 46% говорят, что в Германии трудно жить, не говоря на немецком.

Еще одна проблема — отсутствие цифровизации. 24% испытывают трудности с проведением домой высокоскоростного интернета, 27% разочарованы частой невозможностью безналичной оплаты товаров и услуг.

И хотя в административной сфере всё немного лучше, 52% опрошенных по-прежнему испытывают трудности в общении с местными властями.

"Я действительно ненавижу немецкую бюрократию, — говорит экспат из Великобритании. — Особенно то, что ничего не оцифровано! Требуется целая вечность, чтобы связаться с любым из местных органов власти, чтобы обсудить вид на жительство и тому подобное".