Бельгия ищет таланты: сферы, в которых много незанятых рабочих мест

Euronews

Сотни сфер в Бельгии страдают от нехватки рабочих рук. В Брюсселе, Фландрии и Валлонии есть вакансии для поваров, электриков и инженеров.

Ищете работу? Бельгия ждет вас.

Сотни предприятий этой страны Бенилюкса испытывают серьезную нехватку кадров. Три бельгийских региона — Брюссель, Валлония и Фландрия — опубликовали список наиболее востребованных профессий.

11 миллионов жителей Бельгии имеют высокий уровень жизни, бесплатный доступ к высококачественному здравоохранению и образованию.

Если вы врач, сантехник или дворецкий, желающий переехать в Северную Европу, читайте дальше.

Кто может работать в Бельгии?

Иностранные работники, желающие трудоустроиться в Бельгии, должны иметь разрешение на работу, но успешные кандидаты на эти рабочие места будут иметь на это право.

В Брюсселе живут миллионы экспатов, но это не предел

Брюссель — оживленная столица Бельгии, которая может похвастаться яркой культурной жизнью, многонациональным сообществом и легким доступом к остальной Европе.

Более трети (36%) населения столицы составляют иностранцы, поэтому экспаты будут чувствовать себя как дома.

view.brussels — Брюссельская обсерватория занятости и обучения — опубликовала в прошлом году список необходимых городу профессий.

В Брюсселе есть такие вакансии:

административные должности, такие как менеджер по персоналу и секретарь

повара, булочники, пекари, официантки и дворецкие

бухгалтеры и бизнес-менеджеры

архитекторы, строители и ремесленники (например, электрики, таксисты, механики)

учителя начальной и средней школы, учителя нидерландского языка

ученые-компьютерщики

инженеры и электротехники

дипломированные медсестры, терапевты и врачи-специалисты, физиотерапевты и логопеды

таксисты и водители грузовиков

другое: парикмахеры, специалисты по красоте и оздоровлению, агенты недвижимости

Полный список профессий можно посмотреть здесь.

Фландрии нужны медсестры и уборщицы

Фландрия, где расположены такие живописные города, как Брюгге и Гент, — это северный регион Бельгии, где говорят на нидерландском. Этот регион с его яркой арт-сценой и обширными природными заповедниками — точка притяжения как для любителей культуры, так и для любителей отдыха на природе.

Гент во Фландрии знаменит живописными каналами и средневековым шармом Canva

Фламандская служба по трудоустройству и профессиональному обучению публикует список вакансий каждые два года.

Вакансии во Фландрии:

медсестры

руководители строительных объектов

технические специалисты по промышленному монтажу

уборщики

водители фур

механики по техническому обслуживанию

строители

рабочие на фруктовых плантациях

бухгалтеры (в частности, налоговые консультанты)

монтажники промышленных электроустановок

Полный список востребованных профессий во Фландрии можно найти здесь.

Франкоязычная Валлония ищет преподавателей

На самую южную часть Бельгии, Валлонию, приходится 55% территории страны, но только треть населения.

Этот преимущественно франкоязычный регион может похвастаться очаровательными историческими городами, такими как Намюр и Льеж, и горами Арденны. Он известен своей вкусной кухней и знаменитым бельгийским пивом.

В настоящее время гражданам третьих стран разрешено подавать резюме на вакансии в 75 различных сферах. Следующий список действителен в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

Вот некоторые из вакансий в Валлонии:

бухгалтеры

повара и шеф-повара

медсестры и логопеды

лаборанты

IT-разработчики

дорожные рабочие

водители междугородних автобусов и водители грузовиков

водители землеройной техники

механики

булочники

техники-электрики

руководители строительной бригады, менеджеры по логистике и начальники складов

преподаватели

С полным списком профессий можно ознакомиться здесь.