Бельгия ищет таланты: сферы, в которых много незанятых рабочих мест

Сотни сфер в Бельгии страдают от нехватки рабочих рук. В Брюсселе, Фландрии и Валлонии есть вакансии для поваров, электриков и инженеров.
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Сотни предприятий этой страны Бенилюкса испытывают серьезную нехватку кадров. Три бельгийских региона — Брюссель, Валлония и Фландрия — опубликовали список наиболее востребованных профессий.
11 миллионов жителей Бельгии имеют высокий уровень жизни, бесплатный доступ к высококачественному здравоохранению и образованию.
Если вы врач, сантехник или дворецкий, желающий переехать в Северную Европу, читайте дальше.
Кто может работать в Бельгии?
Иностранные работники, желающие трудоустроиться в Бельгии, должны иметь разрешение на работу, но успешные кандидаты на эти рабочие места будут иметь на это право.
В Брюсселе живут миллионы экспатов, но это не предел
Брюссель — оживленная столица Бельгии, которая может похвастаться яркой культурной жизнью, многонациональным сообществом и легким доступом к остальной Европе.
Более трети (36%) населения столицы составляют иностранцы, поэтому экспаты будут чувствовать себя как дома.
view.brussels — Брюссельская обсерватория занятости и обучения — опубликовала в прошлом году список необходимых городу профессий.
В Брюсселе есть такие вакансии:
- административные должности, такие как менеджер по персоналу и секретарь
- повара, булочники, пекари, официантки и дворецкие
- бухгалтеры и бизнес-менеджеры
- архитекторы, строители и ремесленники (например, электрики, таксисты, механики)
- учителя начальной и средней школы, учителя нидерландского языка
- ученые-компьютерщики
- инженеры и электротехники
- дипломированные медсестры, терапевты и врачи-специалисты, физиотерапевты и логопеды
- таксисты и водители грузовиков
- другое: парикмахеры, специалисты по красоте и оздоровлению, агенты недвижимости
Полный список профессий можно посмотреть здесь.
Фландрии нужны медсестры и уборщицы
Фландрия, где расположены такие живописные города, как Брюгге и Гент, — это северный регион Бельгии, где говорят на нидерландском. Этот регион с его яркой арт-сценой и обширными природными заповедниками — точка притяжения как для любителей культуры, так и для любителей отдыха на природе.
Фламандская служба по трудоустройству и профессиональному обучению публикует список вакансий каждые два года.
Вакансии во Фландрии:
- медсестры
- руководители строительных объектов
- технические специалисты по промышленному монтажу
- уборщики
- водители фур
- механики по техническому обслуживанию
- строители
- рабочие на фруктовых плантациях
- бухгалтеры (в частности, налоговые консультанты)
- монтажники промышленных электроустановок
Полный список востребованных профессий во Фландрии можно найти здесь.
Франкоязычная Валлония ищет преподавателей
На самую южную часть Бельгии, Валлонию, приходится 55% территории страны, но только треть населения.
Этот преимущественно франкоязычный регион может похвастаться очаровательными историческими городами, такими как Намюр и Льеж, и горами Арденны. Он известен своей вкусной кухней и знаменитым бельгийским пивом.
В настоящее время гражданам третьих стран разрешено подавать резюме на вакансии в 75 различных сферах. Следующий список действителен в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.
Вот некоторые из вакансий в Валлонии:
- бухгалтеры
- повара и шеф-повара
- медсестры и логопеды
- лаборанты
- IT-разработчики
- дорожные рабочие
- водители междугородних автобусов и водители грузовиков
- водители землеройной техники
- механики
- булочники
- техники-электрики
- руководители строительной бригады, менеджеры по логистике и начальники складов
- преподаватели
С полным списком профессий можно ознакомиться здесь.