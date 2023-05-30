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Новости мира путешествий

Бельгия ищет таланты: сферы, в которых много незанятых рабочих мест

В Брюсселе не хватает рабочих рук в ряде сфер
В Брюсселе не хватает рабочих рук в ряде сфер   -  Авторское право  canva
 Euronews

Сотни сфер в Бельгии страдают от нехватки рабочих рук. В Брюсселе, Фландрии и Валлонии есть вакансии для поваров, электриков и инженеров.

Ищете работу? Бельгия ждет вас. 

Сотни предприятий этой страны Бенилюкса испытывают серьезную нехватку кадров. Три бельгийских региона — Брюссель, Валлония и Фландрия — опубликовали список наиболее востребованных профессий.

11 миллионов жителей Бельгии имеют высокий уровень жизни, бесплатный доступ к высококачественному здравоохранению и образованию.

Если вы врач, сантехник или дворецкий, желающий переехать в Северную Европу, читайте дальше.

Кто может работать в Бельгии?

Иностранные работники, желающие трудоустроиться в Бельгии, должны иметь разрешение на работу, но успешные кандидаты на эти рабочие места будут иметь на это право.

В Брюсселе живут миллионы экспатов, но это не предел

Брюссель — оживленная столица Бельгии, которая может похвастаться яркой культурной жизнью, многонациональным сообществом и легким доступом к остальной Европе.

Более трети (36%) населения столицы составляют иностранцы, поэтому экспаты будут чувствовать себя как дома.

view.brussels — Брюссельская обсерватория занятости и обучения — опубликовала в прошлом году список необходимых городу профессий.

В Брюсселе есть такие вакансии:

  • административные должности, такие как менеджер по персоналу и секретарь
  • повара, булочники, пекари, официантки и дворецкие
  • бухгалтеры и бизнес-менеджеры
  • архитекторы, строители и ремесленники (например, электрики, таксисты, механики)
  • учителя начальной и средней школы, учителя нидерландского языка
  • ученые-компьютерщики
  • инженеры и электротехники
  • дипломированные медсестры, терапевты и врачи-специалисты, физиотерапевты и логопеды
  • таксисты и водители грузовиков
  • другое: парикмахеры, специалисты по красоте и оздоровлению, агенты недвижимости

Полный список профессий можно посмотреть здесь.

Фландрии нужны медсестры и уборщицы

Фландрия, где расположены такие живописные города, как Брюгге и Гент, — это северный регион Бельгии, где говорят на нидерландском. Этот регион с его яркой арт-сценой и обширными природными заповедниками — точка притяжения как для любителей культуры, так и для любителей отдыха на природе.

Canva
Гент во Фландрии знаменит живописными каналами и средневековым шармомCanva

Фламандская служба по трудоустройству и профессиональному обучению публикует список вакансий каждые два года.

Вакансии во Фландрии:

  • медсестры
  • руководители строительных объектов
  • технические специалисты по промышленному монтажу
  • уборщики
  • водители фур
  • механики по техническому обслуживанию
  • строители
  • рабочие на фруктовых плантациях
  • бухгалтеры (в частности, налоговые консультанты)
  • монтажники промышленных электроустановок

Полный список востребованных профессий во Фландрии можно найти здесь.

Франкоязычная Валлония ищет преподавателей

На самую южную часть Бельгии, Валлонию, приходится 55% территории страны, но только треть населения.

Этот преимущественно франкоязычный регион может похвастаться очаровательными историческими городами, такими как Намюр и Льеж, и горами Арденны. Он известен своей вкусной кухней и знаменитым бельгийским пивом.

В настоящее время гражданам третьих стран разрешено подавать резюме на вакансии в 75 различных сферах. Следующий список действителен в период с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года.

Вот некоторые из вакансий в Валлонии:

  • бухгалтеры
  • повара и шеф-повара
  • медсестры и логопеды
  • лаборанты
  • IT-разработчики
  • дорожные рабочие
  • водители междугородних автобусов и водители грузовиков
  • водители землеройной техники
  • механики
  • булочники
  • техники-электрики
  • руководители строительной бригады, менеджеры по логистике и начальники складов
  • преподаватели

С полным списком профессий можно ознакомиться здесь.

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