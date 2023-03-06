Гражданство ЕС: какие страны выдают больше всего новых паспортов?

В 2021 году страны Евросоюза приняли в гражданство рекордное количество людей. Согласно официальной статистике, европейские паспорта получили 827 300 человек — это на 98 300 больше, чем в 2020 году.

Такой 14-процентный скачок можно частично объяснить отставанием от графика, вызванным пандемией, но он всё равно отражает тенденцию к росту, так как в 2019 году новым гражданам ЕС было выдано 706 400 новых паспортов.

85% получивших их людей ранее имели гражданство страны, не входящей в ЕС.

Какие страны в 2021 году приняли в гражданство больше всего людей?

Больше всего новых паспортов в 2021 году предоставила Испания, таким образом получив 144 800 новых граждан. За ней следуют Франция и Германия (по 130 000 новых граждан), Италия (121 500) и Швеция (89 400).

Получение гражданства может быть долгим и трудным процессом, но в разных странах блока это не одинаково сложно.

Так, если вы богаты, несколько стран предлагают схемы получения гражданства за инвестиции. Люди, которые купили недвижимость в Греции стоимостью более€500 000, могут подать заявление на получение гражданства через семь лет — при условии, что всё это время они жили в стране и платили налоги. На Мальте гражданство за инвестиции можно получить всего за 18 месяцев — если, конечно, у вас есть€700 000 на покупку недвижимости.

Тем не менее большинство людей выбирают более традиционный путь натурализации, прожив и проработав в стране несколько лет.

Швеция — среди стран, принявших в гражданство наибольшее количество людей Canva

В каких странах легче всего — и труднее всего — получить гражданство?

В 2021 году Швеция приняла в гражданство 10 из 100 живущих в стране неграждан — это самый высокий показатель натурализации в ЕС. За ней следуют Нидерланды (5,4 гражданства на 100 неграждан), Румыния (4,6), Португалия (3,7), Бельгия и Испания (по 2,7).

Между тем в некоторых частях Европы получение гражданства — редкость, даже для людей, проживших там много лет.

Так Литва выдала всего 0,2 паспорта на 100 проживающих неграждан. Немногим больше — Латвия (0,3), Эстония (0,5), а также Чехия, Хорватия и Словакия (по 0,7).

Иммиграционные правила значительно различаются от страны к стране. Например, в Австрии вы должны прожить не менее десяти лет, прежде чем получите право подавать на гражданство. Кроме того, вам придется выучить немецкий язык на уровне средней школы.

Выдают ли страны ЕС больше паспортов, чем раньше?

Большинство стран блока в 2021-м приняли в гражданство больше людей, чем в предыдущие годы. Например, Франция выдала на 43 900 паспортов больше, чем в 2020-м.

На втором месте по этому параметру — Германия (на 18 800 паспортов новым гражданам больше). За ней следуют Испания (17 700), Швеция (9 200) и Австрия (7 200).

Тем не менее, в десяти странах ЕС зафиксировано снижение количества предоставленных гражданств. К примеру, Италия выдала на 10 300 паспортов меньше в 2021 году, чем в 2020-м.

Если сравнивать количество новых граждан и местное население, то больше всего паспортов получили резиденты Швеции — 8,6 на 1000 человек. Следом идут Люксембург (7,8 на 100 человек) и Нидерланды (3,6 на 1000 человек).

Откуда родом новые граждане ЕС?

Большинство новых граждан Европы — выходцы из Марокко и Сирии.

В 2021 году гражданство ЕС получили 86 200 марокканцев — это 10,4% новых граждан. Более двух третей (71%) из них получили паспорта Испании или Франции.

Следующими по численности группами новых граждан стали сирийцы (83 500 человек, 70% из которых поселились в Швеции и Нидерландах) и албанцы (32 300 человек, 70% поселились в Италии). За албанцами следуют румыны (3,5% от общего числа), турки (3,1%), бразильцы (2,5%), алжирцы (2,3%) и украинцы (2,2%).

Медианный возраст новых граждан ЕС — 32 года. Около четверти получивших европейские паспорта — дети в возрасте от 0 до 14 лет.