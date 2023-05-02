Испания: в чем причины аномальных засух?

В последние годы на Испанию все чаще обрушиваются засухи. Пользователи соцсетей нашли этому "объяснение" - разрушение плотин. Верно ли это?

Усугубляет ли снос речных заграждений засухи и водные кризисы в Испании?

Именно это в последнее время ошибочно утверждают многочисленные пользователи соцсетей.

Дискуссия особенно обострилась в Испании: пользователи Twitter поделились видео, на которых показано разрушение плотин, утверждая, что именно это является причиной засух, обрушившихся на страну в последнее время.

Мы не смогли проверить, действительно ли эти видео были сняты в Испании. Но можно сказать наверняка: страна занимает лидирующее положение в Европе по разрушению плотин и заграждений за последние два года.

Согласно отчету о ходе демонтажа плотин за 2022 год, Испания демонтировала 133 барьера. Это в два раза больше, чем в Швеции, занимающей 2-е место с 69 демонтированными барьерами.

В 2021 году Испания снесла 108 речных плотин, заняв 1-е место и опередив Швецию и Францию.

В отчете объясняется, что это делается для восстановления свободного течения по крайней мере 25 000 км рек и является одним из ключевых элементов стратегии Евросоюза по сохранению биоразнообразия до 2030 года.

Однако, по данным проекта Amber - базы данных, отражающей все речные барьеры в Европе, - Испания имеет в общей сложности более 171 000 барьеров, что является третьим показателем в Европе после Германии и Швейцарии.

Таким образом, Испания избавилась от 241 барьера за последние 2 года, что составляет всего 0,14% от всех плотин страны.

Многие из этих плотин были построены несколько десятилетий назад и либо заброшены, либо больше не служат по назначению. например, для подачи воды для охлаждения АЭС.

И большинство снесенных заграждений были малкими, а не крупными плотинами и водохранилищами.

Эксперты по охране окружающей среды и такие организации, как Всемирный фонд дикой природы, считают эти демонтажи хорошим шагом.

Этот процесс может помочь восстановить естественный поток, улучшить качество воды и сделать реки снова "богатыми рыбой", говорят они.

И, по мнению экспертов, удаление искусственных барьеров, возведенных человеком, может также лучше регулировать наводнения и засухи.