Испания ожидает рекордное количество туристов

Стивен и Кейлин — туристы из Сиэттла. Они, как и тысячи других путешественников, этой весной приехали в Мадрид — осмотреть город и попробовать знаменитый тапас.

Сезон 2023-го станет первым по-настоящему "постковидным", и власти Испании ожидают, что поток изголодавшихся по поездкам туристов в страну побьет все рекорды прошлых лет, превысив даже допандемийные цифры. В 2019 году страну посетили почти 84 миллиона человек.

"В этом году туризм в Испании переживает бум. Мы видим, что у людей осталась неизрасходованная энергия со времен пандемии. Они хотят выйти в свет и посмотреть мир. Посетить такие маленькие магазинчики, выпить бокал хорошего вина и попробовать всё, что может предложить Испания", — говорит соосновательница туров "Гуляй и ешь" Эми Бингэм.

Только на пасхальную неделю отели в Испании забронировали на 20% больше гостей, чем в прошлом году. Это данные Испанского гостиничного альянса. Там ожидают, что летом отели будут заполнены почти целиком — как минимум на 90% от максимальной загруженности.

Испания ожидает рекордный туристический сезон, летом цены могут вырасти на 20%. Самая большая проблема для бизнеса — найти достаточно сотрудников, чтобы удовлетворить спрос.

По оценкам HR-компании Randstad, Испании потребуется не менее 60 000 дополнительных работников в сфере туризма и гостиничного бизнеса. Ведущие игроки рынка, такие как сеть отелей Meliá, запустили в социальных сетях кампании по привлечению молодых талантов.

Студенты этой школы гостиничного бизнеса в Мадриде закончат обучение через несколько недель и будут готовы выйти на рынок труда — как раз к началу высокого сезона.

"100% студентов, которые закончили школу и хотят работать, сразу же найдут вакансию в своей сфере", — считает директор школы Formaemplean Мария Санчес.

Так что, несмотря на высокую инфляцию и экономическую и политическую неопределенность в мире, этот туристический сезон вполне может стать лучшим в истории Испании.