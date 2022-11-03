Секрет узбекского лагмана: отборные продукты и ловкость рук

Мы продолжаем знакомить наших зрителей и читателей с богатейшей культурой и традициями Узбекистана. На этот раз наш корреспондент Галина Полонская побывала на одной из лучших кухонь страны, где известный повар, автор кулинарных книг и ресторатор Бахриддин Чустий готовил лагман.

Большая закупка

Это флагманское блюдо узбекского стола начинается с качественных ингредиентов. Поэтому первый и важнейший этап - закупка продуктов на центральном рынке Ташкента.

Бахриддин Чустий рассказывает, что нужно для хорошего результата. "Чузма-лагман, или растянутая лапша - блюдо, без которого невозможно представить узбекскую кухню", - говорит повар, выбирая свежие пучки зелени и овощи. - У нас специи играют огромную роль, для лагмана нужны две основные - бадьян и сычуаньский перец".

К лагману нужны специи. Euronews

Шеф-повар уточняет, что лагман, известный в регионе со времен Великого шелкового пути - одно из его любимейших блюд. Итак, время включать плиту. "Сначала я ставлю вариться мясной бульон, а еще нужно замариновать мясо, чем дольше оно маринуется, тем лучше" - комментирует свои действия Бахриддин.

Кулаки на кухне

Наблюдателю быстро становится ясно: самое сложное в рецепте - тесто. "Не каждая хозяйка отваживается его приготовить, но на самом деле все очень просто, - рассказывает повар. И добавляет, что главное - хорошо выместить будущую лапшу, она "любит кулаки".

Вымешивать кулаками придётся долго - минут 15-20, а затем готовое тесто отправят отдохнуть под пленку примерно на полчаса. "Отдохнувшее тесто обминаем, - комментирует Бахриддин. - Потом режем его на пласты, скатывая "колбаски".

Тесто для лагмана растягивают и бьют им об стол. Еuronews

Получившиеся жгуты теста укладывают под пленку на 20-30 минут, процесс раскатки и "отдыха" повторяется три-четыре раза. "Мы, узбеки, не представляем без жизни ни без мяса, ни без теста", - резюмирует Бахриддин.

Гармония цвета и вкуса

Пока тесто поднимается, время готовить овощи для подливы. Здесь у мастера есть свои секреты - выбрать овощи разных цветов, чтобы они гармонично смотрелись в тарелке, пробуждая аппетит.

Дальше наступает этап обжарки. "Делать это нужно очень быстро, чтобы овощи хрустели и не теряли своих полезных свойств", - предупреждает повар.

Время вернуться к тесту. И здесь наступает время настоящей магии: Бахриддин растягивает полоски лапши на широко разведенных руках, затем с силой ударяет ими об стол и отправляет в кастрюлю вариться.

"Главное - делать это быстро и сразу готовить", - предупреждает он. И вскоре угощает Галину ароматным лагманом.

Вердикт от нашего корреспондента : "Лапша "аль-денте", хрустящие овощи, и изысканный аромат специй - просто невероятное сочетание, очень вкусно!"

Готовьте дома!

Шеф-повар приводит список продуктов и поэтапное описание лагмана для желающих приготовить блюдо дома.

Для теста:

Мука 1 кг

Яйца 2 шт

Вода 400 мл

Соль – одна чайная ложка

Для подливы:

Мясо – 800 гр

Цветной болгарский перец – 2 штуки

Помидор – 1,2 штуки

Лук – 1,2 штуки

Китайская капуста босай – 0,5 штук

Чеснок – 1 головка

Сельдерей, черемша, джусай – по одному пучку

Масло растительное – 350 миллилитров

Соус из болгарского перца – 4, 5 столовых ложек

Приправы – ходжу, бадьян, кумин, черный молотый перец, имбирь, семена кинзы – по вкусу

Для маринада:

яйцо - 2 штуки

крахмал – 0,5 столовых ложки

соевый соус – 2 столовых ложки

Описание процесса:

В чашу залить воду, яйца и соль, хорошенько перемешать, добавить муки, замесить тесто. Дать тесту отдохнуть 20-30 минут. Затем размять тесто руками, разрезать на полоски и сформировать "колбаски", немного растягивая. Каждую "колбаску" намазать маслом и сложить спиралью в емкость, накрыть пищевой пленкой и отложить на 20-30 минут.

На втором этапе тесто растянуть руками перекатывая на столе. Намазать маслом, накрыть и убрать на 20, 30 минут. Отдохнувшее тесто тонко растянуть и варить в кипящей воде 2 минуты.

Мясо для лагмана нужно замариновать заранее. Для маринада перемешать яйца, картофельный крахмал и немного соевого соуса. Добавить туда мясо, нарезанное пластинками, перемешать и положить в холодильник на несколько часов.

Нарезать все ингредиенты для подливы. В раскаленное масло положить мясо и прожарить с небольшим количеством чеснока. После чего поочередно добавлять овощи, кроме помидоров. После добавить специи, соль и томаты, перемешать один раз и выключить огонь. Залить говяжьим бульоном и бросить нашинкованные листья сельдерея. Готовое тесто залить подливой и подать к столу.