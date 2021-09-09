Рецепт идеального рамена

Проживающая в Дубае уроженка Индии Неха Мишра проработала 15 лет продюсером, прежде чем открыла своё истинное призвание, кулинарное искусство, а в особенности — приготовление японского супа-рамен. Сначала она его готовила у себя дома, принимая посетителей в своем домашнем ресторане. А затем, когда спрос превзошёл возможности домашней кухни, она открыла ресторан в городе. Новый ресторан «Киноя» немедленно произвёл сенсацию; чтобы попасть в него, нужно записываться заранее и дожидаться своей очереди.

По словам Нехи, секрет хорошего рамена лежит в долгой подготовке и быстрой готовке. Говяжья вырезка вымачивается в соевом соусе, который придаёт слабо обжаренному,сочному мясу сладковаты привкус.

Затем Неха разрезает яйцо. По ее словам, «если вы хотите оценить качество приготовления рамена, всегда смотрите на яйцо. Если оно приготовлено хорошо, значит и всё блюдо было продумано». Яйцо сначала доводится до комнатной температуры, затем варится ровно 6 минут, после чего кладётся на лёд. Только после всего этого его очищают и маринуют в смеси сои и мири́на. В результате белок приобретает специфический вкус, а желток густеет, но остается жидким

Куриный бульон готовится на медленном огне на протяжении 12 часов. Кроме курицы в кастрюлю кладут сельдерей, морковь и лук-порей.

Но основа фирменного вкуса рамена — соус-тарэ. Его рецепт — секрет фирмы. Но известно, что его готовят из анчоусов, грибов, водорослей комбу, сои и кацуобуси (вяленого тунца).

Тарэ наливается в тарелку в первую очередь; за ним — бульон и лапшу. Сверху кладутся: нарезанное мясо, яйцо и зелёный лук. А затем всё смешивается. Как последний штрих сверху суп покрывается листочком нори.