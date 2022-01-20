Секрет лучшего дубайского гамбургера

Как в Дубае, где закусочные на каждом углу, создать ресторан быстрого питания, очереди в котором выходят на улицу? Ответ дубайской ресторанной сети Pickl: готовить быстро, но изыскано.

Стив Флоит основал открыл свой первый фастфуд в Дубае в 2019 г. Раньше он работал в ресторане высокой кухни, откуда он вынес идею использования только свежих продуктов.

Три года спустя его сеть, в которой готовят куриные, говяжьи и вегетарианские гамбургеры, уже состоит из восьми ресторанов

Идея Стива состоит в том, чтобы предлагать публике еду из свежих продуктов по доступной цене. Стандартный чизбургер здесь стоит 30 дирхамов ОАЭ (7,20€ или 624₽).

От отбивных, котлет и солений до соусов — всё готовится на месте из продуктов по возможности местных производителей. По словам Стива, во всех ресторанов сети применяются единые стандарты качества: «Наша специализация — свежий фастфуд. У нас всё готовится только при получении заказа. Мы всё делаем сами, по нашим собственным рецептам».

Самое популярное блюдо в меню — гамбургер с острой курятиной по-нашвиллски «Сандо». По словам Стива, главный секрет этого блюда — в качестве курятины, в которой ни гормонов, ни антибиотиков. Перед жаркой она маринуется в рассоле, а затем панируется в специальной смеси муки с пряностями (секрет которых Стив держит в секрете). Особый сочный вкус панировка приобретает в результате того, как панированная курятина вымачивается в пахте. После этого она помещается на 5 минут в кипящее растительное масло.

Уже прожаренная курятина вымачивается острым соусом на основе растительного масла, а затем натирается сухой смесью, состоящей из 12 ингредиентов, главным образом измельченного перца-чили.

Курятина дополняется соленьями домашнего приготовления, которые и дали название ресторану Pickl (от англ. pickle — соленья). Особое внимание в ресторане уделяют даже соусу на основе майонеза.

На волне своего дубайского успеха Стив рассчитывает начать продавать франшизу своего ресторана в другие страны.

«Мы нашли нишу для себя, предлагая не только высококачественную еду, но и стиль жизни, который может прийти в дома людей», — уверен Стив Флоит.