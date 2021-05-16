Рецепт перуанского блюда с мексиканским акцентом от Ричарда Сандоваля

Титулованный шеф-повар Ричард Сандоваль недавно посетил свой ресторан "Торо Торо" в Дубае. Это одно из множества его заведений по всему миру.

Ричард Сандоваль рассказывает о своём подходе к кулинарии euronews

Сандоваль родился в Мексике и отдаёт предпочтение кухне латиноамериканских стран. Шеф-повар поделился с корреспондентом Euronews своим рецептом севиче. Этот вариант блюда он назвал в честь мексиканского города Уаучинанго. Несмотря на это, в блюде используются ингредиенты из разных стран латинской Америки.

Ингредиенты из разных стран в рецепте севиче "Уаучинанго" euronews

Сандоваль придерживается принципа "кулинарии без границ". Севиче традиционно считается блюдом перуанской кухни. Однако Сандоваль верит, что современный подход к традиционным рецептам может творить чудеса. И действительно, его авторский вариант севиче со свежим цитрусовым вкусом никого не оставит равнодушным.

Севиче "Уаучинанго" от Ричарда Сандоваля

90 г филе морского окуня, нарезанного кубиками

5 г мелко нарезанного острого красного перца чили

30 г лука, нарезанного тонкими полукольцами

30 г батата (приготовленного по рецепту ниже)

80 г маринада для севиче "Leche de tigre" (рецепт ниже)

30 г соуса из авокадо (рецепт ниже)

10 г жареных зёрен кукурузы канча для украшения

2 г кинзы

Перемешать филе окуня с маринадом, луком, соусом из авокадо, добавить перец чили, апельсиновый сок и соль по вкусу, посыпать зёрнами кукурузы канча и кинзой. Подавать немедленно на охлаждённой тарелке с гарниром из батата.

Ричард Сандоваль показывает, как нарезать филе окуня для севиче euronews

Батат (рецепт для гарнира)

50 г сока лайма

2 л апельсинового сока

100 г сахара

5 г звёздочек аниса

небольшая палочка корицы (5 г)

1 кг очищенного и нарезанного небольшими кусочками батата

Смешать все ингредиенты в кастрюле и тушить до готовности батата. Вынуть овощи из соуса.

Палочка корицы придаёт батату особый аромат euronews

Маринад для севиче - Leche de tigre (Тигриное молоко)

300 г рыбного бульона

700 г сока лайма

60 г чеснока

40 г имбиря

80 г стебля сельдерея

200 г белой рыбы

250 г белого лука

5 г кинзы

Перец хабанеро

Соль по вкусу

Смешать все ингредиенты в блендере, посолить. Хранить в холодильнике

Соус из авокадо

300 г авокадо

10 г лимонного сока

35 г кинзы

2 г острого перца серрано

4 г соли

Сложить все ингредиенты в чашу блендера и взбить до однородности. Посолить и поперчить со вкусу, перелить в бутылку для хранения.