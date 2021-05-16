Рецепт перуанского блюда с мексиканским акцентом от Ричарда Сандоваля

Титулованный шеф-повар Ричард Сандоваль недавно посетил свой ресторан "Торо Торо" в Дубае. Это одно из множества его заведений по всему миру.
Сандоваль родился в Мексике и отдаёт предпочтение кухне латиноамериканских стран. Шеф-повар поделился с корреспондентом Euronews своим рецептом севиче. Этот вариант блюда он назвал в честь мексиканского города Уаучинанго. Несмотря на это, в блюде используются ингредиенты из разных стран латинской Америки.
Сандоваль придерживается принципа "кулинарии без границ". Севиче традиционно считается блюдом перуанской кухни. Однако Сандоваль верит, что современный подход к традиционным рецептам может творить чудеса. И действительно, его авторский вариант севиче со свежим цитрусовым вкусом никого не оставит равнодушным.
Севиче "Уаучинанго" от Ричарда Сандоваля
90 г филе морского окуня, нарезанного кубиками
5 г мелко нарезанного острого красного перца чили
30 г лука, нарезанного тонкими полукольцами
30 г батата (приготовленного по рецепту ниже)
80 г маринада для севиче "Leche de tigre" (рецепт ниже)
30 г соуса из авокадо (рецепт ниже)
10 г жареных зёрен кукурузы канча для украшения
2 г кинзы
Перемешать филе окуня с маринадом, луком, соусом из авокадо, добавить перец чили, апельсиновый сок и соль по вкусу, посыпать зёрнами кукурузы канча и кинзой. Подавать немедленно на охлаждённой тарелке с гарниром из батата.
Батат (рецепт для гарнира)
50 г сока лайма
2 л апельсинового сока
100 г сахара
5 г звёздочек аниса
небольшая палочка корицы (5 г)
1 кг очищенного и нарезанного небольшими кусочками батата
Смешать все ингредиенты в кастрюле и тушить до готовности батата. Вынуть овощи из соуса.
Маринад для севиче - Leche de tigre (Тигриное молоко)
300 г рыбного бульона
700 г сока лайма
60 г чеснока
40 г имбиря
80 г стебля сельдерея
200 г белой рыбы
250 г белого лука
5 г кинзы
Перец хабанеро
Соль по вкусу
Смешать все ингредиенты в блендере, посолить. Хранить в холодильнике
Соус из авокадо
300 г авокадо
10 г лимонного сока
35 г кинзы
2 г острого перца серрано
4 г соли
Сложить все ингредиенты в чашу блендера и взбить до однородности. Посолить и поперчить со вкусу, перелить в бутылку для хранения.