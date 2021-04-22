Лучший кондитер мира готовит особый десерт для Expo 2020

Джессика Преальпато говорит о сложностях, связанных с присвоением ей звания лучшего шеф-кондитера в мире, и о гендерном равенстве в ресторанной индустрии. Именно ей поручено создать специальный десерт для Французского павильона на выставке Expo 2020 в Дубае.

Французскому шеф-кондитеру Джессике Преальпато доверена важная миссия - создать специальный десерт для Expo 2020 в качестве посла Французского павильона. Euronews встретил ее в Brasserie Boulud в отеле Sofitel Dubai the Obelisk, где она впервые покажет свое блюдо.

В 2019 году она была удостоена звания лучшего шеф-повара в мире, признанного 50 лучшими ресторанами мира. В настоящее время она работает вместе с Аленом Дюкассом в Plaza Athénéé в Париже. По ее словам, такая честь сопряжена с определенным давлением.

"Давление огромно, потому что люди пробуют и выбирают лучший десерт в мире. Этот хороший, а этот не очень. Это было важно для меня и я очень переживала".

Преальпато выросла в Мон-де-Марсан на юго-западе Франции, где ее окружали свежие местные продукты, которые она до сих пор любит добавлять в свои блюда. Используя ингредиенты, включая арбуз, манную крупу, финики, кардамон, мяту, эстрагон и лабан, она хотела отдать дань местным вкусам Ближнего Востока.

Первопроходец и образец для подражания для многих женщин в отрасли, она рассказывает о том, как отрасль изменилась, чтобы обеспечить гендерное равенство.

"Я начала карьеру 20 лет назад, и быть девушкой на кухне было довольно непросто. Я работала в мишленовском ресторане. Нас было две девушки на 20-25 мужчин. И занять свое место было очень сложно", - говорит она.

Дочь кондитеров, она не планировала пойти по их стопам, изначально сделав выбор в пользу изучения психологии. Она рассказала Euronews, что вскоре поняла, что делает ее счастливой, и решила изучать "Создание десертов в ресторанах" в гостиничной школе в Биаррице. Это вывело ее на карьерный путь, который позволил ей поработать во Франции, Дубае, Токио, Бейруте и Санкт-Петербурге.

Создатель концепции низкокалорийных десертов, она любит применять к своим блюдам "натуральный" подход - в данном случае при приготовлении особого десерта для Expo 2020 она использует натуральный сахар из фруктов, а также немного меда.