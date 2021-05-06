Настоящая испанская паэлья в Дубае

Шеф-повар Даниэль Дельгадо сидит у стены с огромным изображением Лолы Флорес, легендарной танцовщицы фламенко, и рассуждает о роли кулинарии в испанской культуре.

Новый ресторан "Лола" приглашает посетителей в кулинарное путешествие по Испании. Гостей встречает расслабленная атмосфера таверны и испанское приветствие - "ола".

Интерьер ресторана "Лола" Lola Taberna

Дельгадо поясняет, что большинство посетителей "Лолы" либо посещали Испанию, либо родом из этой страны. Это неудивительно, ведь в Дубае живёт множество выходцев из Испании. Дельгадо понимает, что посетители знают толк в испанской кухне и потому старается, чтобы все блюда были как можно более аутентичными.

Ингредиенты доставляют прямо из Испании. Рис для паэльи привозят из Валенсии, а паприку из региона Кастилия-Ла-Манча.

Дельгадо рассказывает, что секрет хорошей паэльи в "лёгкости". После того, как бульон полностью испарился, на рисе обязательно должна образоваться тонкая корочка. Шеф-повар готовил это блюдо с самого начала своей кулинарной карьеры, в каждом ресторане, в котором он работал. По словам Дельгадо, год за годом он совершествовал свои навыки приготовления паэльи, стремясь достичь совершенства.

Чёрная паэлья с чернилами каракатицы Lola Taberna

Шеф-повар объясняет, что это блюдо лучше всего разделить с семьёй и друзьями. Дельгадо говорит: "Делиться - это часть нашей культуры. Так нас воспитывают в Испании. У нас дома всегда готовили все вместе, а затем вместе наслаждались едой".

Дельгадо признаёт, что на его подход к кулинарии повлияла мама. Шеф-повер говорит, что она готовила самую лучшую паэлью, которую он когда-либо пробовал. Раскладывая по тарелкам свою паэлью с чернилами каракатицы, Дельгадо хочет дать своим соотечественникам возможность почувствовать вкус дома за 5000 км от Испании в Дубае.

Паэлья родом из Валенсии, региона на восточном побережье Пиренейского полуострова. Это блюдо готовят в широкой неглубокой сковороде. Его название блюда происходит от латинского слова, которое и означает "сковородка". Паэлья популярна во всей Испании, а также за её пределами. Шеф-повар Дельгадо с гордостью говорит о том, что испанская кухня получила признание во всём мире. "Когда вы слышите слово "паэлья", вы сразу понимаете, что это испанское блюдо. На Ближнем Востоке его очень любят".