Натуральный освежающий десерт для Expo 2020 от лучшего кондитера мира

Корреспондент Euronews встретился с шеф-кондитером Джессикой Преальпато на кухне Brasserie Boulud в отеле Sofitel Dubai the Obelisk, в преддверии Expo 2020 в Дубае. Титулованный шеф-кондитер была выбрана амбассадором Французского павильона. Её кулинарное мастерство уже получило международное признание. В 2019 француженка удостоилась звания лучшего кондитера мира по версии рейтинга The World’s 50 Best Restaurants.

Джессика Преальпато euronews Credit: Dubai

Преальпато пошла по стопам своих родителей, у которых была своя перкарня и кондитерская. Она получила образование в известной школе гостиничного бизнеса в Биаррице. В настоящее время Преальпато работает шеф-кондитером в ресторане Алена Дюкасса в парижском отеле Plaza Athénée. Её стиль приготовления десертов совпадает с идеей Алена Дюкасса о "Естественном подходе к кулинарии" ("naturalité"). В основе этой концепции лежит следование принципам здорового питания и использование максимально натуральных ингредиентов. При создании десертов Преальпато отказывается от добавления сахара в пользу клубники или мёда, которые дают естественную сладость.

Преальпато тепло отзывается о местных продуктах Объединённых Арабских Эмиратов и их производителях: "Они прекрасные люди, мы должны им помогать". В соответствии с темой Expo 2020, в приготовлении своих десертов она руководствуется принципами устойчивого развития и делает выбор в пользу экологически чистых ингредиентов. Сочетание сезонных фруктов и местных продуктов помогает ей достичь желаемого результата.

Местные финики euronews Credit: Dubai

На создание этого десерта специально для Французского павильона Преальпато вдохновил климат Дубая. Она хотела придумать освежающее блюдо, которое бы помогло легче переносить жару. Кондитеру пришлось по душе разнообразие фиников, выращиваемых в регионе. Преальпато решила использовать финики в своём десерте, поскольку на её вкус арбузы в Дубае не такие сладкие, как во Франции.

Освежающий арбуз euronews Credit: Dubai

До Всемирной выставки Expo 2020 остаётся ещё пять месяцев, и Преальпато говорит, что финальный рецепт десерта, скорее всего, будет немного отличаться от первоначального варианта. Она намекнула, что планирует заменить арбуз на другой фрукт, который обеспечит одинаковый вкус при приготовлении большого количества порций. Преальпато объясняет: "Когда я придумываю десерт во Франции, мне нужно много времени. На создание блюда, которое понравится всем, у меня уходит от трёх недель до месяца".