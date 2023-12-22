В пятницу во время встречи послов в Брюсселе неожиданно сорвалась сделка по законопроекту, призванному улучшить условия жизни миллионов работников онлайн-платформ по всему Европейскому союзу.

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Новый законопроект, на согласование которого ушли месяцы, сразу же после его одобрения оказался под вопросом, что вызывает сомнения в том, что он "доживет" до следующих выборов в Европарламент.

Согласно предложенной директиве, самозанятые работники цифровых платформ, таких как Uber и Deliveroo, могут быть переведены в категорию официальных работников и, следовательно, получить доступ к основным трудовым и социальным правам, если они соответствуют двум из пяти экономических показателей.

По оценкам Европейской комиссии, изменение статуса может затронуть до 5,5 миллиона из 28 миллионов работников платформ, работающих в настоящее время по всему блоку.

Предварительное соглашение по директиве было достигнуто на прошлой неделе между Европейским парламентом и Советом, который представляет государства-члены. Испании, которая в настоящее время председательствует в Совете на ротационной основе, было поручено выступить от имени остальных 26 стран.

Предполагалось, что послы просто ратифицируют текст, подготовленный в результате переговоров. Но во время кулуарной встречи в пятницу большинство стран - и дипломатический источник назвал это большинство "уверенным", - выступили категорически против результатов институциональных переговоров, что сделало невозможным их продвижение.

Спорное досье теперь будет передано Бельгии, которая 1 января примет бразды правления Советом.

В качестве двух причин несогласия были названы юридическая презумпция наличия трудовых отношений (в отличие от самозанятости) и административное бремя.

"Мы пришли к выводу, что у нас нет необходимого квалифицированного большинства для достижения соглашения по этому важному документу", - заявил представитель испанского председательства, подтвердив эту новость.

"Поэтому мы решили не выносить текст на официальное голосование в COREPER (совещание послов) сегодня и передать его предстоящему председательству Бельгии для продолжения переговоров, в которых мы желаем им удачи".

Коллапс сделки пришелся на последний день перед началом зимних каникул в европейских институтах, а, значит, новая попытка внести поправки в текст и собрать необходимые голоса, скорее всего, произойдет не раньше середины января.

Если изменения, которых потребуют "непокорные" страны, окажутся слишком значительными, Совет будет вынужден возобновить переговоры с парламентом, что еще больше затянет процесс. У созаконодателей есть время только до февраля, чтобы завершить все переговоры из-за крайнего срока, связанного со следующими европейскими выборами, намеченными на начало июня.

Директива была представлена Европейской комиссией в декабре 2021 года и сразу же привлекла внимание СМИ и вызвала лоббистский натиск со стороны частного сектора.

В докладе, опубликованном в прошлом году организацией Corporate Europe Observatory, говорится, что такие компании, как Uber, Deliveroo, Bolt и Wolt, быстро увеличили свои расходы на лоббирование в Брюсселе, чтобы повлиять на окончательные формулировки закона. Эти компании сталкиваются с перспективой увеличения расходов, если миллионы работников их платформ, будут переквалифицированы в "сотрудников" и получат доступ к трудовым и социальным правам - таким, как минимальная заработная плата, коллективные переговоры, ограничение рабочего времени, медицинское страхование, отпуск по болезни, пособие по безработице и пенсия по старости.

Директива, согласованная Советом и Парламентом, также введет правила использования алгоритмов для управления кадрами. Кроме того, она запретит платформам обрабатывать некоторые виды персональных данных, включая эмоциональное и психологическое состояние работников, их частные разговоры и профсоюзную деятельность.