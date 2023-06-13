Министры социальных дел Евросоюза договорились дать статус гиг-работников водителям и курьерам, услуги которых можно заказать по мобильным приложениям

Работники онлайн-платформ, услуги которых можно заказать по мобильным приложениям, добились некоторого улучшения условий своего труда. После нескольких месяцев простоя на переговорах министры по социальным вопросам Евросоюза достигли соглашения, которое должно предоставить новые права водителям и курьерам. Они должны соответствовать как минимум трём из семи критериев, таким как наличие фиксированного тарифа оплаты поездок и определённый внешний вид. Тогда эти самозанятые получат статус работающих по найму, право на оплачиваемый отпуск и отгулы по болезни.

Но велосипедист по имени Матеус, доставляющий на дом еду, хочет, чтобы его начальники предоставляли ему и медицинскую страховку:

«Если я пострадаю в аварии, они ничего для меня не сделают»

Соглашение также ограничивает использование алгоритмов, распределяющих задачи по времени в соответствии с возможностями компании и предпочтениями клиентов. Но пять стран Евросоюза, включая Германию и Испанию, считают, что эта договорённость отстаёт от технического и социального прогресса. Они обсудят её на переговорах с Европарламентом.

Позицию Совета ЕС поддерживает и представитель Европейской конфедерации профсоюзов Людовик Воет:

«Сделка, безусловно, получилась менее амбициозной, потому что на пути её достижения были поставлены дополнительные препятствия в виде трёх критериев, а не двух. Кроме того, обсуждается возможность национальных послаблений. В итоге не выполняется главное принципиальное требование Еврокомиссии - а именно, предоставление трудящимся тех прав, которых они заслуживают".

Соглашение вызывает бурные протесты традиционных водителей такси. С другой стороны усиливают лоббирование политиков такие цифровые компании, как Uber. Они считают, что текст соглашения не даёт работникам онлайн-платформ достаточных гарантий и уверенности в будущем своих карьер.