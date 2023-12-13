Платформенным работникам повышают статус и дают больше прав

Курьеры по доставке еды и водители сервиса Uber смогут получить дополнительные льготы и права, в частности, на оплачиваемый отпуск. В Евросоюзе договорились дать статус самозанятых труженикам онлайн-платформ

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Между учреждениями ЕС достигнуто соглашение об улучшении условий труда наёмных работников онлайн-платформ. Но таковыми смогут считаться не все обладатели мобильных устройств, по которым можно заказать их услуги. Это событие прокомментировали в Европарламенте.

Социал-демократ от Италии Элизабетта Гуальмини:

Не может быть ложных самозанятых, праздно шатающихся среди водителей и велосипедистов. Подлинные платформенные служащие всегда при деле. Они относятся к категории людей, наиболее эксплуатируемых, наименее оплачиваемых и наиболее уязвимых. Они зависят от алгоритма рабочих смен, которые устанавливает владелец их компании вместе с перерывами, отпусками, скоростью доставки. Если вы настоящий самозанятый или наемный работник, вы заслуживаете социальной защиты.

Соглашение вызывает бурные протесты традиционных водителей такси, у которых Uber отбивает хлеб. А сама эта американская компания считает, что текст не даёт работникам онлайн-платформ достаточных гарантий и уверенности в будущем своих карьер. Uber предлагает в целом более дешевые и современные услуги. Пять европейских стран, включая Германию и Испанию, считают, что соглашение отстаёт от технического и социального прогресса. Оно было одобрено на союзном уровне не без сопротивления.

Левый евродепутат из Франции Лейла Шайби:

Платформы занимаются лоббированием. Им удалось найти союзников в Европарламенте, в Совете ЕС или среди представителей стран-членов Евросоюза. Лоббисты до последнего момента делали всё возможное, чтобы раскритиковать и саботировать работу над соглашением, за которым следует директива Еврокомиссии. Мы подошли очень близко к тому, чтобы была одобрена директива, невыгодная для трудящихся, но выгодная для платформ. Такая директива была бы на руку только компании Uber.

Те, кто удовлетворяет хотя двум критериям, названным в соглашении, могут претендовать на статус наёмных работников и пользоваться социальными правами, включая оплачиваемый отпуск. А всего критериев пять, в том числе наличие у служащего фиксированного тарифа оплаты поездок, возможность наблюдения за его работой посредством мобильных приложений и ношение им форменной одежды своей компании.