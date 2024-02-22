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Работники платформ требуют достойных условий труда

Коробка доставщика еды на велосипеде
Коробка доставщика еды на велосипеде Авторское право Frank Augstein/Copyright 2017 The AP. All rights reserved.
By Maria Psara
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Курьеры, неофицильные водители такси, доставщики еды из разных стран, работающие с мобильными устройствами, провели акцию протеста перед Европейским парламентом в Брюсселе

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Профсоюзный активист Бен Али прошёл пешком более 100 км от французского города Лилль:

Два наших товарища погибли на прошлой неделе: одного на велосипеде сбил в Лилле грузовик, а у другого хотели украсть дома его телевизор и его машину. Его  застрелили.

Эти кустари-одиночки на колёсах, с мотором или без, в большинстве случаев рассматриваются как самозанятые, хотя их поездки организуются такими онлайн-платформами, как Uber или Deliveroo. По существу их нанимают на работу, дав лишь  ограниченные социальные и пенсионные права.

Брюссель предлагал меры по улучшению такой ситуацию. Однако четыре государства-члена ЕС сорвали политическое соглашение до того, как его  окончательного одобрили законодатели, в том числе французский левый депутат Лейла Шаби:

Мы говорим Франции, а также Греции, Германии и Эстонии, чтобы они не мешали  по своей прихоти получить свои права миллионам рабочих за несколько месяцев до европейских выборов. Это было бы непонятным и скандальным решением.

В случае одобрения закон окажет большое влияние на 5,5 миллионов человек. В настоящее время более 28 миллионов работают на платформах, что считается в Брюсселе достижением технологического прогресса.

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