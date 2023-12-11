Опрос Euronews Business проливает свет на мнение европейцев после того, как один из чиновников ЕС заявил, что граждане готовы платить больше, чтобы улучшить трудовые условия гиг-работников.

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Европейцам, возможно, придется платить больше за услуги служб доставки и перевозки, таких как Uber и Deliveroo, после того как будет утверждена и введена в действие новая директива ЕС, призванная обеспечить более широкие права для работников платформ.

Один из ведущих политиков ЕС недавно выразил мнение, что европейцы готовы платить больше за такие услуги, хотя предполагаемый рост цен может составить до 40%.

Еврокомиссар по вопросам занятости и социальных прав Николас Шмит рассказал в интервью Financial Times о законопроекте, который, если будет принят в его нынешней форме, превратит гиг-работников фактически в сотрудников компаний и обяжет бизнес предоставлять им больше социальных гарантий.

Интервью было дано после того, как гигант Uber предупредил, что данная инициатива вынудит его прекратить работу в сотнях европейских городов.

"Люди готовы нести расходы, - сказал Шмит FT, - есть идея, что низкую цену можно исправить чаевыми. Это ненормально. Если есть расходы, они должны быть оплачены".

Что на самом деле думают люди

Прав ли Шмит? Готовы ли европейцы "нести расходы" и платить больше, чтобы улучшить условия для гиг-работников?

Euronews Business провел опрос в различных социальных сетях, включая Instagram и X (ранее Twitter), чтобы выяснить, что на самом деле думают европейцы.

Опрос Euronews Euronews

Сразу оговоримся: это не репрезентативное исследование рынка.

Мы получили 1 242 ответа со всей Европы, не отбирая респондентов по полу, возрасту или местоположению.

Некоторые участники опроса не только голосовали, но и оставляли комментарии. Большинство из них заявили, что расходы должны нести сами компании.

"Это не должно обходиться потребителям в копеечку! Мы не говорим о маленькой семейной компании. Или о местном магазине. Тот же случай, что и с Amazon. Просто жадность...", - пишет один из пользователей LinkedIn.

Другой человек в комментариях в соцсети X поделился идеей, как он будет бороться с дополнительными расходами: "Уменьшить зарплату генеральных директоров, справедливо взимать налоги и платить справедливую зарплату. Расходы должны быть возложены на корпорации".

А вот еще одно мнение: "Я хочу платить меньше и (иметь) улучшенные социальные условия для работников и пользователей".

Респонденты в Instagram оказались самыми щедрыми: 44% принявших участие в опросе ответили, что готовы платить на 10-15 % больше, если они будут сопровождаться улучшением условий для работников.

В LinkedIn 45 % опрошенных отказались от этой идеи, но некоторые готовы взять на себя какую-то часть расходов, если будет предоставлена более подробная информация.

Готовы ли вы платить больше, чтобы улучшить условия труда гиг-работников?

В целом, европейцы действительно готовы платить больше, чтобы улучшить условия труда гиг-работников, большинство их них допустили повышение цены в пределах 10-15%.

Однако, если расчеты в Брюсселе верны, для улучшения условий платить надо будет примерно на 40% больше.

Еврокомиссар Николас Шмит прокомментировал результаты исследования Euronews Business так: "Необходимо изменить баланс. В настоящее время основное бремя ложится на плечи работников платформ. Опрос показывает, что часть клиентов готова платить немного больше, и, конечно, платформы тоже должны вносить свою лепту".

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Общие результаты опроса Euronews

Какие улучшения условия труда гиг-работников требуются?

Работа через онлайн-платформы становится все более популярной в последние несколько лет благодаря низким требованиям и гибкому графику.

В эту отрасль входят водители такси, доставщики еды, работники по уходу и многие другие, которые используют приложения для предоставления своих услуг.

В 2020 году, по данным Европейской комиссии, более 28 миллионов человек работали через онлайн-платформы. Ожидается, что к 2025 году их число вырастет до 43 миллионов.

При этом все они выполняют свою работу, не имея прав на минимальную зарплату, охрану здоровья, оплачиваемый отпуск, доступ к соцзащите, пособия по безработице, болезни и старости.

По данным Европейской комиссии, 55% работников платформ зарабатывают меньше чистой почасовой минимальной заработной платы и более 40% их рабочего времени не оплачивается.

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Они могут даже столкнуться с резким снижением доходов.

Французские курьеры сообщили о сокращении зарплаты из-за нового метода расчета оплаты, который ввела компания Uber Eats.

В ответ на это французские курьеры провели общенациональную забастовку в первые выходные декабря.

Профсоюз CGT сообщил Euronews Business, что забастовки были самыми крупными за последние три года.

"Это демонстрирует недовольство работников, у которых нет другого выбора, кроме как объявить забастовку, чтобы добиться удовлетворения своих требований", - сказал Euronews Business секретарь CGT Людовик Риу.

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Он добавил, что время ожидания работников должно быть оплачено, а сами платформы должны отчислять социальные взносы.

Риу назвал "шантажом" заявление Uber, что сервис прекратит работу в Европе, если новый закон вступит в силу.

Рабочие места в опасности?

Глава европейского подразделения Uber Анабель Диас заявила FT, что введение полных трудовых прав для водителей вынудит компанию прекратить работу в сотнях городов, повысить цены и сократить число сотрудников, которые потеряют гибкость работы на платформе, то есть будут обязаны являться на смену и не работать на другое приложение.

Комиссар ЕС Николас Шмит назвал этот подход "запугиванием", сообщает FT, добавив, что он уверен, что "рынок такого рода услуг стабилен", а значит Uber и все остальные платформы смогут адаптировать свою бизнес-модель.

Однако при ближайшем рассмотрении цены показывают, что в таких крупных столицах, как Париж, у Uber не очень много пространства для маневра.

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Наше моделирование показывает, что цены Uber и G7, одной из крупнейших парижских компаний такси, не сильно отличаются друг от друга при поездке с Елисейских полей до аэропорта Шарля де Голля.

Цены могут варьироваться в зависимости от места назначения и времени, но текущее моделирование показывает, что повышение цен Uber на 40% приведет к снижению конкурентоспособности компании.

Слева - предложение Uber, справа - таксомоторной компании G7 Euronews

В настоящее время, когда кризис стоимости жизни все еще остается реальной проблемой в Европе, а нависшая угроза рецессии держит в напряжении политиков и экономистов, возможно, нереально ожидать, что люди будут платить намного больше за подобные услуги.

Но через несколько лет ситуация может быть совершенно иной.

Даже если законопроект будет принят в Европарламенте, государствам-членам ЕС и компаниям потребуется еще два года, чтобы приспособиться к изменениям, и кто знает, как все может сложиться к тому времени.