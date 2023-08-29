By Euronews и AFP

В результате вспышки легионеллеза в польском городе Жешув, расположенном вблизи границы с Украиной, скончались 11 человек, болезнь выявлена более чем у 140 жителей региона. Возбудитель заболевания обнаружен в водопроводной воде.

В результате вспышки легионеллеза в городе на юго-востоке Польши скончались 11 человек.

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В понедельник местные органы здравоохранения уточнили данные о количестве умерших в результате вспышки заболевания в городе Жешув, расположенном неподалеку от границы с Украиной.

Возраст умерших варьируется от 64 до 95 лет, все они страдали другими хроническими заболеваниями.

"Мы подтвердили 144 случая (заражения) и одиннадцать случаев со смертельным исходом", - сообщил журналистам санитарный инспектор региона Адам Сидор.

"Мы ищем источник заражения. В настоящее время рассматривается возможность попадания бактерий в сети горячего и холодного водоснабжения", - добавил он.

Легионеллез - это острое инфекционное заболевание. Болезнь сопровождается выраженной лихорадкой, интоксикацией, а также поражением легких, центральной нервной системы и органов пищеварения. Бактерия может активно размножаться в системах водоснабжения и кондиционирования воздуха.

Согласно результатам первых анализов, наличие бактерий было подтверждено в половине из первых 18 исследованных проб воды. Всего было отобрано 105 проб.

"Это пока не позволяет утверждать, что источником заражения является система водоснабжения. Следующие несколько дней будут решающими", - отметил санинспектор.

В выходные власти Жешува, города с населением около 200 тысяч человек, провели дополнительные работы по дезинфекции всей водопроводной сети.