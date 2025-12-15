Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Euronews
Свяжитесь с нами
13 туристов пропали в горах Урала

Архивное фото
By Euronews
В Пермском крае развернулись масштабные поиски группы туристов, пропавших при восхождении на гору Ослянка. Их исчезновение вновь поставило вопрос о безопасности зимних маршрутов на Урале.

Следственный отдел по городу Горнозаводск СУ СК России по Пермскому краю проводит процессуальную проверку по факту безвестного исчезновения группы туристов в возрасте от 27 до 43 лет - как опытных, так и новичков - из Екатеринбурга и Верхней Пышмы.

По предварительным данным, 13 декабря 2025 года 15 человек выехали на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа в сторону горы Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В тот же день двое участников группы вернулись обратно, однако судьба остальных 13 человек остается неизвестной.

Вернувшиеся двое туристов сообщили, что они изначально планировали вернуться раньше, так как у них были дела дома.

"Установлено, что группа из 15 человек выехали на снегоходах из поселка Средняя Усьва Горнозаводского муниципального округа к горе Ослянка, расположенной в Кизеловском городском округе. В этот же день двое туристов вернулись в поселок, местонахождение остальных до настоящего времени не установлено", - сообщили в пресс-службе следственного управления СКР по Пермскому краю.

По данным СМИ, группа была организована Антоном Кореневским из Екатеринбурга. Туристы не зарегистрировали маршрут в МЧС, что существенно осложнило поисковые работы. В день происшествия видимость в районе горы Ослянка была крайне низкой из-за неблагоприятных погодных условий.

Группа стартовала от гостевого дома "Ослянка House". В чате добровольцев, присоединившихся к поискам, рассказали, что в день исчезновения туристов видели в районе Курумы.

Хронология событий

  • 13.12.2025 – Группа из 15 человек отправилась на снегоходах к горе Ослянка.
  • Вечером того же дня – Двое туристов вернулись в поселок, сообщив, что остальные участники группы отстали из-за технических неполадок снегоходов.
  • 14.12.2025 – Родственники, не дождавшись возвращения остальных туристов, обратились в правоохранительные органы.
  • 15.12.2025 – Начаты поисковые операции с привлечением сил МЧС, полиции и волонтеров. Cледователи-криминалисты Следственного комитета РФ проводят осмотр местности, полиция проверяет возможные маршруты движения группы Поисково-спасательные отряды МЧС, оснащённые квадрокоптерами, теловизорами и снегоходами прочёсывают лесные массивы вместе с помогающими им волонтёрами. Поиски осложняются сильным ветром и метелью, ограничившей видимость до двух-трех метров.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин поручил усилить поисковые работы. В соцсетях созданы группы координации волонтеров. Родственники пропавших обращаются к местным жителям с просьбой сообщать любую информацию. которая может помочь в поисках.

Возможные версии исчезновения

Техническая неисправность снегоходов могла привести к остановке группы в удаленной местности.Ухудшение погодных условий – внезапная метель или обморожение.Криминальный след пока не исключается, но правоохранители не обнаружили явных признаков преступления.Потеря ориентации – туристы могли сбиться с маршрута из-за отсутствия связи.

Предполагается, что группа могли разбить временный лагерь, так как у её участников было достаточно продуктов, воды и топлива, а экипировка позволяет пережить непогоду. Но ни спутникового телефона, ни палаток у туристов нет.

Исчезновение группы туристов на Ослянке стало одним из самых громких происшествий зимы 2025 года. Масштабные поиски продолжаются, но пока остаётся множество вопросов. Общество требует прозрачности расследования и системных мер по обеспечению безопасности туристов в сложных природных условиях.

Гора Ослянка (высота 1119 м) – одна из самых высоких точек Среднего Урала. Местность отличается сложным рельефом, густыми лесами и резкими перепадами температур. В декабре здесь часто бывают метели, что осложняет поиски.

Эксперты отмечают необходимость обязательной регистрации маршрутов, оснащение туристов средствами связи и навигации, оснащение туристов средствами связи и навигации, финансирование приютов и спасательных служб.

