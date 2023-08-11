EnglishFrançaisDeutschItalianoEspañolPortuguêsРусскийTürkçeΕλληνικάMagyarفارسیالعربيةShqipRomânăქართულიбългарскиSrpski
Loader

Просителей убежища эвакуируют с Bibby Stockholm из-за легионеллы

Баржа Bibby Stockholm, на которой британские власти разместили мигрантов
Баржа Bibby Stockholm, на которой британские власти разместили мигрантов Авторское право frame
By Кнарик Хачатрян
Поделиться статьейКомментарии
Поделиться статьейClose Button
vkVuuklevkfacebookFacebookfacebooktelegramTelegramtelegramtwitterTwittertwittersendSendsendokruOkruokruflipboardFlipboardflipboard

Легионелла обнаружена на барже Bibby Stockholm, на которой британские власти стали размещать просителей убежища в целях сократить расходы на их содержание.

Великобритания забирает 39 просителей убежища с баржи, пришвартованной на юге Англии, после того, как образцы окружающей среды показали бактерии легионеллы в системе водоснабжения.

РЕКЛАМА

Всего несколько дней до этого мигранты были доставлены на баржу в рамках усилий правительства по снижению расходов на содержание растущего числа людей, ищущих убежища в Великобритании.

Предполагалось разместить на Bibby Stockholm до 500 взрослых.

"_В качестве меры предосторожности все 39 просителей убежища, прибывших на судно на этой неделе, высаживаются на время проведения дальнейших оценок,_— говорится в заявлении британского МВД, которое занимается вопросами иммиграции. - Ни у одного человека на борту не было симптомов болезни легионеров, и лицам, ищущим убежища, предоставляются соответствующие советы и поддержка".

Планы использовать Bibby Stockholm в качестве жилья для просителей убежища сопровождались спорами и задержками, при этом противники выражали озабоченность по поводу безопасности и целесообразности размещения людей, спасающихся от войны и преследований, в таких стесненных условиях.

Поделиться статьейКомментарии

Также по теме

Баржа "Бибби Стокгольм": тёмное прошлое "плавучей тюрьмы"

Первая группа мигрантов поднялась на борт "Бибби Стокгольм"

Швецию выдали за Сирию: действительно ли эта страна ЕС наводнена мигрантами?

Миграционный кризис Вирус Британия