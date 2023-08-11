Просителей убежища эвакуируют с Bibby Stockholm из-за легионеллы

Легионелла обнаружена на барже Bibby Stockholm, на которой британские власти стали размещать просителей убежища в целях сократить расходы на их содержание.

Великобритания забирает 39 просителей убежища с баржи, пришвартованной на юге Англии, после того, как образцы окружающей среды показали бактерии легионеллы в системе водоснабжения.

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Всего несколько дней до этого мигранты были доставлены на баржу в рамках усилий правительства по снижению расходов на содержание растущего числа людей, ищущих убежища в Великобритании.

Предполагалось разместить на Bibby Stockholm до 500 взрослых.

"_В качестве меры предосторожности все 39 просителей убежища, прибывших на судно на этой неделе, высаживаются на время проведения дальнейших оценок,_— говорится в заявлении британского МВД, которое занимается вопросами иммиграции. - Ни у одного человека на борту не было симптомов болезни легионеров, и лицам, ищущим убежища, предоставляются соответствующие советы и поддержка".

Планы использовать Bibby Stockholm в качестве жилья для просителей убежища сопровождались спорами и задержками, при этом противники выражали озабоченность по поводу безопасности и целесообразности размещения людей, спасающихся от войны и преследований, в таких стесненных условиях.