250 000 дезертиров в Украине: признание уклониста от военной службы

В широкомасштабной агрессивной войне России против Украины погибло не менее 46 000 украинских солдат. Такую цифру в мае привел украинский президент Владимир Зеленский. По оценкам экспертов, она значительно выше - от 80 000 до 100 000.

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Андрей Коновалов не хочет быть одним из них. Он выступает против украинской мобилизации с момента начала широкомасштабной агрессивной войны России против Украины в феврале 2022 года.

Коновалов переехал в Кельн еще до начала войны, в 2021 году. 26-летний мужчина учится там в магистратуре на биохимии и работает на полставки в стартапе. Он вырос с бабушкой и дедушкой в Кропивницком, промышленном городе в самом центре Украины. Однако Коновалов не возвращался на родину с начала войны: "Это был бы билет в один конец. Я бы не смог покинуть страну".

250 000 украинских дезертиров

Противник военной службы ссылается на то, что в Украине на военную службу призывают мужчин в возрасте от 25 до 60 лет. Он выдвигает серьезные обвинения в адрес Украины и говорит о нарушениях прав человека во время мобилизации: "Об этом даже есть доклады Верховного комиссара ООН по правам человека".

В докладе Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) упоминаются несколько отказников, которые, как утверждается, подвергались пыткам. "В одном случае военнослужащие избили отказника, связали ему руки за спиной на длительный период времени, угрожали ему казнью и не давали ему еды в течение одиннадцати дней, потому что он отказался носить военную форму", - говорится в докладе.

Украинский солдат бригады "Азов", потервший в бою правую руку Copyright 2024 The Associated Press. All rights reserved

О насильственной практике мобилизации уже писали различные международные СМИ: The New York Times, The Kyiv Independent, BBC. Сотрудники ТЦК хватали людей прямо на улице, силой заталкивали в автобусы и отвозили на медицинское обследование. В случае положительного результата их отправляли на фронт.

В Украине возможность отказа от военной службы была приостановлена с началом широкомасштабной агрессивной войны России. Зафиксировано более 250 000 случаев дезертирства и самовольного ухода из войск, сообщает украинское интернет-издание Kyiv Independent со ссылкой на Генпрокуратуру Украины.

Нарушенные обещания

"Война не нужна. 75 процентов проголосовали за Зеленского на выборах президента Украины, потому что он сказал, что сделает все, чтобы ни один солдат не погиб", - говорит Коновалов. Он также проголосовал за Зеленского на выборах 2019 года, о чем рассказал Euronews.

В то время Россия уже аннексировала Крым. Ситуация на востоке Украины была напряженной. Украинские солдаты неоднократно погибали и получали ранения в Донбассе. Обещание мира стало одной из главных причин победы Зеленского на выборах, как проанализировал американский аналитический центр Atlantic Council.

Вдова оплакивает мужа, погибшего на войне, во время акции, в ходе которой родственники сажают цветущие деревья сакуры в память о погибших солдатах, Киев, Украина, 23.10.25 Copyright 2025 The Associated Press. All rights reserved.

Около 200 000 украинских мужчин военного возраста, по некоторым данным, с начала войны бежали в Германию. В августе Зеленский разрешил мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет покидать страну. Ранее мужчинам старше 18 лет, годным к военной службе, не разрешалось выезжать за пределы Украины. С тех пор около 1000 человек каждую неделю отправляются в Германию, сообщила представительница Федерального министерства внутренних дел в газете Berliner Morgenpost.

Мерц хочет видеть молодых украинцев на передовой

Это вызывает критику в правительстве Германии. В середине ноября федеральный канцлер Фридрих Мерц (ХДС) в телефонном разговоре попросил Зеленского "проследить за тем, чтобы молодые люди из Украины не ехали в Германию во все большем количестве". Они должны служить у себя на родине, потому что "они там нужны", считает Мерц.

"В Украине сейчас бесчисленное множество украинцев, которые прячутся в своих домах, прячутся в деревнях своих родителей, платят свои сбережения, чтобы избежать этой военной службы - и разумнее всего было бы выяснить, почему", - призывает Андрей Коновалов. Он больше не хочет возвращаться в Украину, вместо этого он надеется получить немецкое гражданство.

Коновалов надеется, что главы европейских государств и правительств окажут большее давление на Украину, чтобы украинцам не пришлось идти на войну против своей воли.

Российские отказники по соображениям совести также пытаются получить убежище в Германии - но безуспешно. Новое немецкое правительство утверждает, что Россия использует только профессиональных солдат и что для российских просителей убежища на родине нет никаких рисков.