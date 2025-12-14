Зачем России украинский Донбасс?

Когда Россия впервые вторглась в Украину в 2014 году, она быстро аннексировала Крым и направила свои войска в восточные регионы.

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Главной целью Москвы был Донбасс - территория, включающая две украинские области, Донецкую и Луганскую.

Более 10 лет спустя Россия все еще пытается получить полный контроль над регионом, выдвигая свои территориальные требования в "мирных рамках" при посредничестве США.

Вашингтон усилил давление на Киев, вынуждая Украину пойти на значительные уступки, в то время как от России требуется "просто прекратить воевать", заявил ранее президент США Дональд Трамп.

"Они (русские) идут на уступки. Их большая уступка заключается в том, что они прекращают воевать и не захватывают больше земли", - заявил Трамп.

Ожидается, что Украина пойдет на гораздо более значительные уступки: гарантии безопасности, статус Запорожской атомной электростанции и Донбасс - самые чувствительные пункты переговоров.

Москва не снижает своих требований и хочет, чтобы Украина покинула Донбасс, включая части Донецкой и Луганской областей, которые Россия не смогла оккупировать за более чем десятилетие войны.

Помощник Кремля по внешней политике Юрий Ушаков, который якобы работал над первоначальным предложением России из 28 пунктов, в пятницу ложно заявил, что "весь Донбасс принадлежит России".

Согласно просочившемуся плану, Москва не только хочет, чтобы Украина ушла со своих территорий, но и хочет, чтобы США признали Донбасс российским**.**

Кто контролирует Донбасс?

После более чем десятилетнего наступления российских войск Луганская область Украины почти полностью находится под оккупацией Москвы.

Однако в Донецкой области, где украинские войска удерживают около 6 600 квадратных километров, ситуация иная.

По мнению американского аналитического центра Institute for the Study of War (ISW), даже при нынешних темпах продвижения и огромных затратах ресурсов российские войска смогут захватить остальную часть Донецкой области только к августу 2027 года.

Этот район также сильно укреплен украинскими войсками, которые более десяти лет держат ожесточенную оборону от российского наступления.

Киев постоянно укрепляет 50-километровый "пояс крепостей" Донбасса в западной части Донецкой области.

"Последние 11 лет Украина тратила время, деньги и усилия на укрепление "пояса крепостей" и создание значительной оборонно-промышленной и оборонительной инфраструктуры", - утверждает ISW.

После оккупации Россией нескольких городов Украины, в том числе Авдеевки и Бахмута, Киев скорректировал свою линию обороны и укрепил сеть укреплений, траншей, минных полей и противотанковых заграждений.

Многие села Донбасса лежат в руинах AP Photo

Экономический потенциал Донбасса

До первого вторжения России в 2014 году Донбасс был экономическим центром Украины. Здесь располагались крупнейшие промышленные предприятия страны, в том числе металлургические, угольные и химические заводы, экспортировавшие продукцию по всему миру.

По оценкам лондонского Центра экономических и деловых исследований, до 2014 года на Донбасс приходилось около 15,7% ВВП Украины и 14,7% ее населения.

После вторжения России, в период с 2014 по 2021 год, Украина потеряла более 80 миллиардов евро от оккупации Москвой этой территории, что составляет около 8% довоенного ВВП страны в год.

Ранее в этом году в этом районе была вынуждена закрыться последняя действующая угольная шахта Украины.

Тем временем США пытаются создать "свободную экономическую зону" в тех частях Донбасса, которые сейчас контролирует Украина, заявил президент Владимир Зеленский, добавив, что Вашингтон хочет, чтобы Киев вывел войска с этих территорий.

Вид на поврежденные угольные шахты в частично оккупированном городе Торецк, месте тяжелых боев с российскими войсками в Донецкой области, Украина, суббота, 22 февраля 2025 года. AP Photo

Выйдет ли Украина из Донбасса?

Зеленский пояснил в четверг, что США предлагают Украине вывести войска из Донбасса и не допустить продвижения российских войск на эту территорию.

"Кто будет управлять этой территорией, которую они называют "свободной экономической зоной" или "демилитаризованной зоной", они не знают", - сказал Зеленский.

"Если войска одной стороны будут вынуждены отступить, а другая сторона останется на месте, то что будет сдерживать эти другие войска, русские? Или что помешает им переодеться в гражданскую одежду и захватить эту свободную экономическую зону? Это все очень серьезно, - заявил украинский президент. - Не факт, что Украина на это согласится, но если вы говорите о компромиссе, то это должен быть справедливый компромисс".

Он пояснил, что если Украина согласится на такую схему, то для ее ратификации необходимо будет провести выборы или референдум. По словам Зеленского, только "украинский народ" может принимать решения о территориальных уступках.

В период с 2014 по 2021 год, по данным ООН, не менее 2 миллионов украинцев были вынуждены покинуть свои дома в Донбассе из-за боевых действий. Примерно такое же количество людей продолжает жить под российской оккупацией.