Болгария: как сделать лекарства более доступными для населения?

Болгария столкнулась с проблемой недоступности лекарств. Согласно недавнему опросу, 19% респондентов заявили, что не могут позволить себе все необходимые препараты. Какие шаги требуются от правительства страны и чем может помочь Евросоюз?

53-летняя Марьяна Александрова живет в Софии, столице Болгарии. Она страдает от диабета второго типа, сердце ее очень хрупкое.

"Я принимаю три вида лекарств для сердца, два препарата от диабета и еще около четырех видов лекарств от других заболеваний", - рассказывает женщина.

Счета Марьяны за лекарства могут достигать 100 евро в месяц, при том что в Болгарии средняя месячная зарплата составляет менее тысячи.

Она говорит, что несмотря на сложную ситуацию с финансами может позволить себе все, что необходимо, но как президенту ассоциации диабетиков ей известно, что не у всех есть такие возможности.

"Пациенты, которые уже на пенсии, или получают только пособие, или у них очень низкая зарплата, часто выбирают лечение лишь одного или двух заболеваний из трех-четырех, которыми они страдают. Они зачастую принимают самое дешевое лекарство от диабета, одно или два лекарства от гипертонии. Остальные лекарства - от диабетической стопы, болезней глаз, почек, желудка или неврологических заболеваний... - они их просто не покупают", - рассказывает Марьяна.

"Жизнь людей под угрозой"

Проблема недоступности лекарств широко распространена в Болгарии, где, согласно недавнему опросу, 19% респондентов заявили, что не могут позволить себе все необходимые препараты.

В первую очередь это касается пациентов, страдающих диабетом или сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Заведующий отделением Национальной кардиологической больницы Борислав Георгиев предупреждает, что недоступность лекарств ставит жизнь людей под угрозу.

"Проблема в том, что если не провести правильную терапию, у пациента не будет хороших результатов восстановления. Появляется вероятность рецидива, могут быть осложнения, повторные инфаркты, развитие артериосклероза в других частях тела, например, в ногах, при заболевании периферических артерий, инсульты и так далее", - говорит Георгиев.

Отчасти это связано с проблемой возмещения расходов системой национального медицинского страхования, и здесь только правительство Болгарии может принять необходимые меры. Но решения на уровне Европейского союза также могут улучшить ситуацию как в Болгарии, так и в других странах-членах ЕС.

Как может помочь Евросоюз?

Еврокомиссия предлагает повысить конкуренцию и сделать более доступными биоаналогичные препараты и дженерики.

Это вариант, который стоит изучить, считает советник Министерства здравоохранения Болгарии Аркадий Шарков.

"Использование препаратов-дженериков - это политика, которая хорошо работает в странах с качественным и хорошо развитым антимонопольным законодательством. В Болгарии, чтобы перейти к этому, необходимо пересмотреть так называемую вертикальную интеграцию, а именно взаимосвязи между производителем, оптовиками и аптеками, чтобы избежать монопольного преимущества при продаже лекарств", - считает Шарков.

Но препараты-дженерики в Болгарии уже распространены больше, чем в других более крупных и богатых странах-членах ЕС...

Итак, Еврокомиссия также предлагает использовать больше непатентованных лекарств для лечения. Есть надежда, что их б_о_льшая доступность поспособствует снижению цен. Повышение прозрачности государственного финансирования разработки лекарств также может сделать их более доступными, считают в Еврокомиссии.

Решения необходимы, какими бы они ни были, так как у некоторых пациентов нет времени ждать, напоминает Марьяна Александрова.

"Одной из моих знакомых, страдающей диабетом, 53 года. Сейчас она может позволить себе только часть лекарств от гипертонии и самые дешевые лекарства от диабета. Больше ничего... У нее еще четыре или пять хронических заболеваний, и она просто не может купить лекарства, которые ей нужны. Она лишь надеется, что не станет еще хуже", - резюмирует председатель болгарской ассоциации диабетиков.