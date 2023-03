Больше, чем аксессуар: салон Watches and Wonders раскрыл философию ведущих часовых домов

Выставка Watches and Wonders - крупнейшая в мире часовая ярмарка. Ведущие игроки отрасли собрались в Женеве, где представляют свои новинки и свою философию.

Часы, лягушка, океаны

Журналисты со всего мира, знаменитости, тысячи профессионалов приехали в Швейцарию на слет 2023 года, ставший крупнейшим в истории Watches and Wonders : свои модели там показали 48 компаний. Группа Zenith отметила возвращение линии Pilot, запущенной в конце 19 века, и представила новую версию модели Defy Skyline. "Молодые имеют доступ к информации, которой у нас не было в прошлом, - говорит Жюльен Торнаре, генеральный директор Zenith, - и они хотят знать, что стоит за брендом, за ценой, что стоит за часами. Мы должны предложить им опыт, эмоции, страсть".

В витринах комплекса Palexpo мастера и дизайнеры, легендарные часовые марки выставили не просто экспонаты, но собственную индивидуальность. Ассортимент широк - от спортивных машин до ювелирных изделий, и все это - с обязательной сегодня этической составляющей.

Часовая компанияOris, к примеру - в авангарде вопросов защиты окружающей среды, тренда, который взяла на вооружение отрасль в целом. Марка, которая в этом году поместила симпатичного лягушонка на свои новые часы, первой получила сертификат климатической нейтральности. Директор Рольф Штудер горд тем, что его команда проводит субботники по всему миру. "Еще недавно люди хотели выпить бокал шампанского в элегантной обстановке. Теперь они ищут цель, - отметил он в интервью нашему корреспонденту. - Они хотят что-то изменить, хотят внести свой вклад в улучшение. Мы выступаем не за эксклюзивную роскошь, а за всеохватывающую роскошь. Поэтому мы делимся радостью механических часов с другими людьми".

Тема защиты океанов близка компании Panerai. Бывший поставщик итальянского флота, этот флорентийский дом сохранил свои большие люминесцентные корпуса, но теперь отдает предпочтение переработанным материалам. Свою выставочную зону в Женевекомпания оформила в морском стиле.

"На этой выставке вы видите, насколько мы в Panerai любим театрализованное преставление нашего бренда, подобный подход вы найдете и в наших бутиках. То есть мы в какой-то мере воплощаем идеи очень зрелищного салона Watches and Wonders в нашей дистрибьюторской сети на протяжении всего остального года", - отметил Жан-Марк Понтруэ, генеральный директор Panera.

Ручная работа и инновации

Фирма A. Lange & Söhne использовала выставку в Женеве, чтобы представить новый хронограф. Визитной карточкой компания считает практичность и прочность своих моделей. Основанная в Саксонии почти два века назад, сегодня она олицетворяет здоровье и здравомыслие часовой индустрии класса люкс, выпускающей часы в ограниченном количестве.

"Будущее наше светло, пока мы уверены, что у нас достаточно молодых часовщиков. Убежден, что коммуникации работают хорошо и мы остаемся актуальными, - комментирует Вильгельм Шмид, управляющий директор компании. - В мире достаточно людей, которым близка идея, что человек прикладывает усилия, доводит до совершенства маленькие детали, которые в конечном итоге и образуют часы".

Ручная работа плюс новые технологии. Euronews

Одна из задач отрасли - стимулировать и поощрять профессиональное развитие в экосистеме,находящейся на перекрестке ремесла, дизайна и технологий.

Эти темы обсуждались на встрече участников выставки и стартапов в специальном пространстве - The Lab. "NFT, Metaverse, Blockchain - вот темы, которыми сегодня увлечены молодые. Это пространство для развития новых идей позволяет нам познакомиться с людьми, которые делают часы, с теми, кто их носит. Ничто не сравнится с обсуждением и налаживанием контактов, и салон Watches and Wonders – место, где такое возможно", - комментирует Матье Юмайр, генеральный директор Watches and Wonders.

Новая столица на карте

Организаторы слета не скрывают надежд сделать Женеву мировой столицей часового искусства; впервые мероприятия организованы не только в выставочном комплексе, но и в центре города.

Гостей ждали конференции, экскурсии и дни открытых дверей. Так, группа Н.Moser & Cie демонстрирует широкой публике свою коллекцию, которую, очень редко можно увидеть вблизи и полностью.

Рассмотреть и померить редкие модели. Euronews

Эдуард Мейлан, гендиректор фирмы, поясняет: "У нас много часов, которые распроданы, поэтому порой люди по всему миру не могут найти их в магазинах. А здесь мы представляем полную коллекцию, гости могут рассмотреть модели, померить их, могут познакомиться с брендом в реальной жизни, поговорить с владельцами марки... В Женеве проходит просто невероятная неделя, вокруг нее - столько людей, столько внимания. Мы просто обязаны принять в этом участие".

Еще одним признаком решимости Женевы превратиться в глобальный часовой центр стало открытие Watches and Wonders для широкой публики - впервые в течение всех выходных.