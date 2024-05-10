Польские фермеры в парламенте требуют встречи с премьером

Польские фермеры вошли в здание парламента по приглашению оппозиции. Они говорят, что не уйдут, пока их не примет премьер-министр Туск.

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Группа фермеров из Национального союза "Орка", созданного две недели назад, вошла в четверг в зал заседаний парламента по приглашению депутатов от оппозиции. Они требовали встречи с премьер-министром Туском.

Фермеры заявили, что не покинут парламент до заседания и не исключают голодовки. Представитель протестующих Мариуш Боровяк пояснил, что они видят проблему в "Зеленым курсе" и открытой границе для неконтролируемого притока непроверенной продукции из Украины.

Боровяк подтвердил, что запланирована общенациональная фермерская акция протеста в Варшаве. Фермеры говорят, что готовы встретиться со всеми политическими партиями сейма и не покинут его, пока их не примет глава правительства.