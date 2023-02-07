Играть по правилам: как в ЕС поддерживают высокие стандарты качества продукции?

Стандарты производства лежат в основе безопасности практически всего, что мы покупаем и используем - от продуктов питания или медицинских приборов до детских игрушек.

Кристиан Веттерберг, глава отдела безопасности продукции и соответствия стандартам, Lego Group: "Наша миссия - вдохновлять и развивать строителей завтрашнего дня. Мы очень заинтересованы в том, чтобы они получали безопасный игровой опыт".

Андреа Болито, Euronews: "Мы приехали сюда, в датский офис Lego Group, чтобы увидеть, как компания тестирует не только физические свойства своих знаменитых кирпичиков, но и вопросы кибербезопасности своего растущего каталога подключенных игрушек".

Кристиан Веттерберг: "Здесь мы проводим все наши внутренние испытания, чтобы обеспечить механическую и физическую безопасность наших элементов.

Поскольку продукция Duplo продается для детей младше 3 лет, в ней не должно быть мелких деталей, поскольку они представляют опасность удушья. Поэтому на сборочной линии, где эта фигурка была сделана, машина тянет голову с такой силой, которая превышает законные внешние требования".

Вызвавшие споры куклы с голосовым управлением продемонстрировали некоторые риски подключенных игрушек - ненадежное соединение Bluetooth привело к тому, что разговоры детей записывались, а игрушки даже могли взламываться.

Как же Lego решает эти проблемы?

Тим Тейлор-Боуден, ведущий архитектор технологий, Lego Group: "В течение последних нескольких лет мы разрабатывали и создавали подключенные игрушки, поэтому у нас есть набор установленных процессов безопасности и соответствия".

Андреа Болито: "Если говорить о данных и конфиденциальности, как Lego решает эту проблему?"

Тим Тейлор-Боуден: "Lego уделяет приоритетное внимание безопасности детей, конфиденциальности, поэтому по умолчанию у нас есть множество практик, которые делают нашу продукцию безопасной еще до того, как мы изучим законодательство. Например, наши подключенные игрушки в настоящее время не собирают никаких данных от пользователей".

Андреа Болито: "Не могли бы вы привести конкретный пример - линейка Super Mario, как она работает?"

Тим Тейлор-Боуден: "Мы разработали игрушку, ограничив объем данных, которые она обрабатывает и то, как она это делает. Например, единственные файлы, которые разрешено размещать на Lego Super Mario, это файлы, которые мы создали для игрушки, и они предназначены для создания выражений лица Марио, его голоса, звуковых эффектов игры и тому подобного".

Стандарты - это технические описания того, как что-то должно быть сделано или работать.

Они касаются уровней фильтрации на масках для лица или, например, за возможностями подключения мобильных телефонов,

Маркировка CE показывает, что продукт соответствует законодательству ЕС и может продаваться на едином рынке. Еврокомиссия разрабатывает Закон о киберустойчивости.

Надежные стандарты кибербезопасности - это один из способов, с помощью которого Европа может решить проблемы, связанные с цифровой революцией и "зеленым" переходом.

Себастьяно Тоффалетти, генеральный секретарь Европейского цифрового альянса SME: "Стандарты - это источник технологий для компаний, и когда вы думаете о кибербезопасности, данных, облачных вычислениях, даже об искусственном интеллекте - все это очень часто основано на существовании стандартов. Возьмем, к примеру, кибербезопасность - это очень сложная вещь, которой нужно управлять, предпринимать шаги, чтобы минимизировать риск кибератаки, например. И есть международные стандарты кибербезопасности, которые предписывают конкретные шаги".

Стандарты также способствуют развитию инноваций, поскольку компаниям не нужно изобретать велосипед.

Себастьяно Тоффалетти: "Прелесть стандартов заключается в том, что они обеспечивают нейтральный технологический слой. Все остальные могут строить на его основе, так что это способ обмена знаниями, обмена технологиями, который может позволить тем, кто использует стандарты, внедрять инновации на их основе, создавать новые вещи".

Но какими бы сильными ни были стандарты, контрафактная продукция иногда просачивается.

Кристиан Веттерберг, глава отдела безопасности продукции и соответствия стандартам, Lego Group: "Система, которую мы имеем, основана на том, что производитель заявляет о соответствии, а затем контроль рынка проводит проверку. Как потребитель может это знать? Я думаю, нужно быть внимательным к тому, где вы покупаете продукцию, - и, возможно, не на каком-то неизвестном сайте, который вы нашли, где можно заказать игрушку по очень низкой цене".

Андреа Болито:"Стандарты - это основа единого рынка, и Европа должна быть уверена, что находится на высоте, когда речь идет о разработке будущих правил, а также о подготовке нового поколения экспертов по стандартам".