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The exchange

Международные гиганты заработают на циркулярной экономике

 Euronews
Международные гиганты заработают на циркулярной экономике
Авторское право  euronews

Огромное количество отходов, образующихся во всех отраслях, заставляет компании пересматривать стратегии устойчивого развития. Достаточно ли того, что производства  сегодня меньше выбрасывают, а также повторно используют и перерабатывают? Или нужно делать больше? Ответ - в очередном выпуске программы Exchange.

Замкнутый цикл

Термин "циркулярная экономика" был впервые использован американским экономистом Алланом Нисом в 1988 году. С тех пор она стала одной из самых обсуждаемых идей в мире бизнеса, охватывая такие важнейшие области как переработка, сокращение отходов, поддержка инноваций и создание устойчивых рабочих мест. Исследование, проведенное Всемирным экономическим форумом, показало: внедрение циркулярной бизнес-модели открывает экономические возможности в размере 4,5 триллионов долларов США.

Циркулярность синоним прибыльности. По данным консалтинговой компании Accenture, автопром, применяя принцип замкнутого цикла, может добиться 150-процентного роста прибыли. А по оценкам Международной организации труда, переход к циркулярной экономике позволит  создать 6 миллионов рабочих мест по всему миру по мере того, как все больше компаний стремятся отойти от традиционного метода генерирования прибыли по схеме "добыть, изготовить, использовать и выбросить".

Nestlé: ничего не выбрасывать

Среди тех, кто взял на вооружение основы циркулярной экономики - группа Nestlé. Производитель марок Nespresso, San Pellegrino и Kit-Kat - лидер мирового рынка продуктов и напитков. Компания с 150-летней историей насчитывает более 250 тысяч сотрудников, сотни заводов и продает продукцию в 186 странах.

Как корпорация гарантирует, что ее деятельность в таком колоссальном масштабе не нанесет вреда окружающей среде?  Джодди Роуссел,  отвечающая за внедрение циркулярности, уточняет: "Наша цель - сделать так, чтобы ни одна из наших упаковок не оказалась на свалке в качестве отходов. На этом фоне мы также спешим ограничить использование первичного пластика, сократив его объёмы на треть к 2025.

Сегодня в ЕС предпринимаются очень здравые меры, я имею в виду гармонизацию маркировок и мусорных контейнеров, определение общих целей. Эти изменения законодательства дают надежду на то, что нам будет проще в плане участия потребителей и соблюдения требований бизнеса, мы сможем сосредоточиться на главном - на достижении нужного результата, при котором ни одна упаковка не попадет на свалку".

Вторая жизнь мотора

Еще одна компания, находящаяся на передовой борьбы за освоение и внедрение циркулярности - французский автогигант Renault. Автопром  выбрасывает на свалки огромное количество отходов, химикатов и токсичных металлов. Только в Европе свой жизненный цикл ежегодно заканчивают одиннадцать миллионов автомобилей, причем  85% материалов, задействованных в автопроизводстве, могут быть переработаны.

Этим занимается завод Refactory, входящий в группу Renault. Он был запущен два года назад с расчетом выйти на  200 миллионов евро прибыли к 2025 году. Фабрика состоит из двух площадок, на одной способны приводить в порядок до 150 старых автомобилей в день. От механики до покраски - полностью обновленные модели фотографируют и выставляют на продажу.

На другой площадке 200 рабочих занимаются разбором сотен отслуживших свое машин, чтобы вдохнуть в детали новую жизнь. Ими руководит Франсуа Эвар. "Мы производим двигатели и коробки передач, которые по качеству ничем не отличаются от новых, используем восстановленные материалы, извлеченные из старых моторов, - комментирует он. -  К тому же это позволяет нам, благодаря снижению издержек, предложить клиентам машины на 30% дешевле новых".

Для развития экосистемы циркулярных проектов компания планирует запустить стартап-хаб, ориентированный на круговую экономику. У руля проекта стоит Натали Рей. "Идея Renault и находящихся на орбите компании стартапов заключается в объединении компетенций. Renault предоставляет свой опыт в промышленности и экономике, ну а стартапы вносят свой вклад благодаря особенной реактивности, с помощью которой добиваются развития", - рассказывает она.

Новое техзадание

Одной из отраслей, где циркулярный подход может полностью раскрыть свой потенциал,  является мир дизайна. "Фонд Эллен Макартур" – лондонская благотворительная организация, занимающаяся продвижением и развитием циркулярной экономики, Джо Айлес руководит там  программами в области дизайна.  Он убежден, что циркулярность должна закладываться на этапе проектирования объектов и услуг. "Все, что нас окружает, так или иначе было спроектировано и оформлено - от еды до одежды и зданий, в которых мы живем и работаем, - говорит он. - Приступая к разработке вещи, объекта, мы осознанно или неосознанно принимаем решения о том, как они будут функционировать. Речь идет не просто об исправлении разрушенных участков в экономической цепочке, но о проектировании с прицелом на то, чтобы продукты, услуги и системы были циркулярными, подлежали восстановлению. Значит, именно эта функция должна открывать любое техническое задание. Следует задать вопрос, а вписывается ли этот продукт, объект, услуга в кругооборот экономики?"