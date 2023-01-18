Международные гиганты заработают на циркулярной экономике

Огромное количество отходов, образующихся во всех отраслях, заставляет компании пересматривать стратегии устойчивого развития. Достаточно ли того, что производства сегодня меньше выбрасывают, а также повторно используют и перерабатывают? Или нужно делать больше? Ответ - в очередном выпуске программы Exchange.

Замкнутый цикл

Термин "циркулярная экономика" был впервые использован американским экономистом Алланом Нисом в 1988 году. С тех пор она стала одной из самых обсуждаемых идей в мире бизнеса, охватывая такие важнейшие области как переработка, сокращение отходов, поддержка инноваций и создание устойчивых рабочих мест. Исследование, проведенное Всемирным экономическим форумом, показало: внедрение циркулярной бизнес-модели открывает экономические возможности в размере 4,5 триллионов долларов США.

Циркулярность синоним прибыльности. По данным консалтинговой компании Accenture, автопром, применяя принцип замкнутого цикла, может добиться 150-процентного роста прибыли. А по оценкам Международной организации труда, переход к циркулярной экономике позволит создать 6 миллионов рабочих мест по всему миру по мере того, как все больше компаний стремятся отойти от традиционного метода генерирования прибыли по схеме "добыть, изготовить, использовать и выбросить".

Nestlé: ничего не выбрасывать

Среди тех, кто взял на вооружение основы циркулярной экономики - группа Nestlé. Производитель марок Nespresso, San Pellegrino и Kit-Kat - лидер мирового рынка продуктов и напитков. Компания с 150-летней историей насчитывает более 250 тысяч сотрудников, сотни заводов и продает продукцию в 186 странах.

Как корпорация гарантирует, что ее деятельность в таком колоссальном масштабе не нанесет вреда окружающей среде? Джодди Роуссел, отвечающая за внедрение циркулярности, уточняет: "Наша цель - сделать так, чтобы ни одна из наших упаковок не оказалась на свалке в качестве отходов. На этом фоне мы также спешим ограничить использование первичного пластика, сократив его объёмы на треть к 2025.

Сегодня в ЕС предпринимаются очень здравые меры, я имею в виду гармонизацию маркировок и мусорных контейнеров, определение общих целей. Эти изменения законодательства дают надежду на то, что нам будет проще в плане участия потребителей и соблюдения требований бизнеса, мы сможем сосредоточиться на главном - на достижении нужного результата, при котором ни одна упаковка не попадет на свалку".

Вторая жизнь мотора

Еще одна компания, находящаяся на передовой борьбы за освоение и внедрение циркулярности - французский автогигант Renault. Автопром выбрасывает на свалки огромное количество отходов, химикатов и токсичных металлов. Только в Европе свой жизненный цикл ежегодно заканчивают одиннадцать миллионов автомобилей, причем 85% материалов, задействованных в автопроизводстве, могут быть переработаны.

Этим занимается завод Refactory, входящий в группу Renault. Он был запущен два года назад с расчетом выйти на 200 миллионов евро прибыли к 2025 году. Фабрика состоит из двух площадок, на одной способны приводить в порядок до 150 старых автомобилей в день. От механики до покраски - полностью обновленные модели фотографируют и выставляют на продажу.

На другой площадке 200 рабочих занимаются разбором сотен отслуживших свое машин, чтобы вдохнуть в детали новую жизнь. Ими руководит Франсуа Эвар. "Мы производим двигатели и коробки передач, которые по качеству ничем не отличаются от новых, используем восстановленные материалы, извлеченные из старых моторов, - комментирует он. - К тому же это позволяет нам, благодаря снижению издержек, предложить клиентам машины на 30% дешевле новых".

Для развития экосистемы циркулярных проектов компания планирует запустить стартап-хаб, ориентированный на круговую экономику. У руля проекта стоит Натали Рей. "Идея Renault и находящихся на орбите компании стартапов заключается в объединении компетенций. Renault предоставляет свой опыт в промышленности и экономике, ну а стартапы вносят свой вклад благодаря особенной реактивности, с помощью которой добиваются развития", - рассказывает она.

Новое техзадание

Одной из отраслей, где циркулярный подход может полностью раскрыть свой потенциал, является мир дизайна. "Фонд Эллен Макартур" – лондонская благотворительная организация, занимающаяся продвижением и развитием циркулярной экономики, Джо Айлес руководит там программами в области дизайна. Он убежден, что циркулярность должна закладываться на этапе проектирования объектов и услуг. "Все, что нас окружает, так или иначе было спроектировано и оформлено - от еды до одежды и зданий, в которых мы живем и работаем, - говорит он. - Приступая к разработке вещи, объекта, мы осознанно или неосознанно принимаем решения о том, как они будут функционировать. Речь идет не просто об исправлении разрушенных участков в экономической цепочке, но о проектировании с прицелом на то, чтобы продукты, услуги и системы были циркулярными, подлежали восстановлению. Значит, именно эта функция должна открывать любое техническое задание. Следует задать вопрос, а вписывается ли этот продукт, объект, услуга в кругооборот экономики?"